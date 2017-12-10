Şimdi Sony, en yeni Android akıllı telefonu olan Xperia XZ 2018‘yi piyasaya sürecek. Ve bu günlerde yabancı medya yeni amiral gemisi akıllı telefonunun konsept tasarımları setini gösterdi. Görüntüde yeni amiral gemisinin çarpıcı tasarımı ve yapılandırma parametreleri göründü.

En yeni konsepte göre, telefonda diyagonal olarak 18:9 görüntü oranı olabilir. Bu telefonun ana vurgulanan özelliği, metalik tasarım, ekran ve güvenlik özelliklerinden. Cihaz, kenardan kenara ince bir metal çerçeve ile seramik gövde kullanılmış.

Sony Xperia XZ (2018), maksimum diyafram açıklığı F / 2.2 ile donatılmıştır ve güzellik ve derinlik tanıma özelliğine sahip 16MP + 8MP çift ön kamera ile donatılmış. Telefon 3.5 mm kulaklık girişine sahip.

Arka 24MP + 12MP (siyah beyaz) ikiz kamera, çift F / 1.8 maksimum diyafram. 360 derecelik panoramik görüntü ile 4K video kaydı. Parmak izi tarayıcı cihazın yan tarafına güç düğmesi ile ses tuşunun arasına yerleştirilmiş.

Sony Xperia XZ 2018 bellek yongalarının ve hafıza bilgisinin tanıtımı yapılmadığı için değerini tahmin edemiyoruz.