Sony Xperia XZ Premium, Android 8.0 Oreo Güncellemesi Alıyor

Sony, bugün Xperia XZ Premium akıllı telefon modeli için Android 8.0 sürümünü başlattı. Cihaza sahip olanlar güncelleme bildirimlerini ekranlarında görmeye başlayacaktır.

Sony, Oreo‘ya özgü özelliklere ek olarak, cihaza bazı yeni özellikler ekledi. Bunlardan biri, 3D yüzleri ve nesneleri taramanıza ve daha sonra paylaşmanıza veya 3D baskı yapmanıza olanak tanıyan Xperia XZ1 ve XZ1 Compact ile tanıtılan 3D Creator‘dur.

Ayrıca, nesnelerde bir gülümsemeyi otomatik olarak algılar ve sonra deklanşörden önce bile çerçeveleri yakalamaya başlar ve en iyi anı seçip kaydetmenizi sağlayan Tahmini Yakalama özelliği bulunuyor.

Diğer eklemeler, hareket eden nesneleri algılayan ve izleyen, odaklanan otofokus özelliği, gelişmiş stereo hoparlör sesi ve uyumlu kulaklıklar için aptX HD desteği ve uygulama özel kısayollarını başlatmak için simgelere uzun süre basmanıza izin veren uygulama kısayollarını içeriyor.

Güncellemenin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için cihazınızı kontrol edin. Bunu ayarlar ve daha sonra güncellemeleri kontrol et ekranından yapabilirsiniz.