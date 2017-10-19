Sony’nin Xperia XZ Premium akıllı telefonu aralık ayında Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak. En azından şirketin ana vatanı olan Japonya’da satılan birimler için geçerlidir çünkü bilgi buradan geldi. Dünyanın diğer yerlerinde, sunum daha erken veya daha geç başlayabilir. Bununla birlikte, bu, ilk XZ Premium‘ların Google OS’nin en son güncellemesini çalıştırması için ne zamana kadar bekleyeceğiniz konusunda çok kaba bir tahminde bulunmanızı sağlayacaktır.

Diğer yandan Xperia XZ Premium ile ilgili olarak Sony, bugün bu akıllı telefon için kırmızı renkli bir sürümü resmen ilan etti. Bu ilk olarak mayıs ayında görüldü ve o günden beri bir şey duymadık. Nihayet 27 Ekim’de Japonya’nın en büyük GSM operatörü olan docomo’da satışa çıkacak.

Şu anda kırmızı XZ Premium‘un şimdiye kadar Japonya dışına çıkıp çıkmayacağına dair hiçbir şey söylemiyor ancak böyle çarpıcı bir renk tonuyla, başka yerde satışa çıkmıyorsa utanç verici olacaktır.