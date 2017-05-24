Sony, dünyanın ilklerini yapmaktan hoşlanıyor ve 2017’deki yeni amiral gemisi telefonu da bir istisna değildir. İşte Sony Xperia XZ Premium, 4K HDR ekranlı, Motion Eye kamera ve Snapdragon 835 ile yaptığımız incelememiz.

MWC 2017, yeni amiral gemisi telefonları anlamına gelir ve Sony de bir istisna değildir. Xperia Z6‘yı hala bekliyor olabilirsiniz, ancak bunun gerçekleşmesine izin vermek ve yeni Xperia XZ Premium‘ı tanımak isteyebilirsiniz. İşte Sony Xperia XZ Premium incelememiz. Ayrıca bkz: En iyi telefon 2017.

Sony orijinal Xperia XZ‘yi piyasaya sunduğundan beri altı aydan daha az olabilir, ancak yeni bir tane daha var. İkinci nesil model olarak adlandırmak isteyip istemediğiniz tamamen size kalmış ancak XZ Premium, firmanın 2017 yılı için yeni amiral gemisi akıllı telefonu. Firma ayrıca Barselona’daki XZ’leri duyurdu ancak bu daha küçük ve daha orta sınıf model.

Sony Xperia XZ Premium, 700 Euro fiyat etiketi ile ön sipariş verebilirsiniz. Sony 2 Haziran 2017 tarihine kadar teslimatı vaat ediyor. Tabii bu avrupa için. Türkiye’deki fiyat ve çıkış tarihi henüz net değil. Yaklaşık fiyatının 3.500 TL olması bekleniyor.

Sony Xperia XZ Premium inceleme – Tasarım

Z5 serisi gibi XZ Premium da bazı daha yüksek özelliklere sahip XZ’in daha büyük bir versiyonu. Dikişsiz bir cam tasarım kullanıyor. Önemli olan, güzel hissettiren çok yuvarlak taraf ve aynı zamanda eğimli metal üst ve alt kısımları seviyoruz.

Telefon 7.9 mm ve 195 gr ağırlığa sahip. XZ Premium, rakip amiral gemileri ile rekabet etmek için gerekli olan önceki Sony telefonları gibi IP68 derecelendirilmiş ve daha az rastlanan bir 3.5 mm kulaklık girişi içermektedir.

Sony, Z5 Premium stilini tamamen kelimenin tam anlamıyla aynaya koymaya karar verdi. Deepsea Black ve Luminous Chrome’un her iki renk seçeneği de oldukça yansıtıcı. Sony, krom veya siyah istemiyorsanız telefonun pembe bir versiyonunu da açıkladı.

Sony Xperia XZ Premium özellikleri

XZ Premium‘un Z5 Premium‘dan ödünç aldığı ana şeylerden biri, 4K çözünürlüklü 5.5 inç büyük ekran. Bu, cihazın daha önce belirtildiği gibi orijinalinden daha büyük olduğu anlamına gelir. Z5 Premium incelememizde, bir telefonda 4K ekrana gerçekten ihtiyacınız olmadığı sonucuna vardık, ancak XZ Premium’un size ilham verecek ek bir özelliği var.

Pek çok TV gibi 4K HDR‘yi destekler ve Sony’nin Bravia serisinden teknolojiyi almış. Sony, HDR’nin daha iyi bir renk, kontrast ve detay sağladığını söylüyor.

Ekran Z5 Premium’a kıyasla kesinlikle daha parlak ve daha renkli olmasına rağmen, HDR kullanırken ekran yoğun renklerden dolayı biraz fazla görünebilir. (Bir fotoğrafçılığın farkını yakalamanın zor olduğunu unutmayın).

Qualcomm’un en son çipinin Samsung Galaxy S8‘e ait olduğu söylentilerine rağmen, Sony Xperia XZ Premium içine koydu. Snapdragon 835, 10nm’lik bir işlem kullanıyor ve daha iyi bir performans ve pil ömrü sunmaktadır. Telefonu yeterince yorumda bulunmak için henüz yeterince kullanamadık, ancak Sony sadece “bütün yetecek kadar piliniz var” diyor.

Geekbench’de yayınlanan bir skora göre, performans Galaxy S8‘in performansıyla tamamen aynı, bu tamamen şaşırtıcı değil. Xperia, çok çekirdekli bileşende (5824 vs 6106) biraz daha düşük, ancak tek çekirdekli testte (1943’e karşı 1915) daha yüksek puan aldı. XZ Premium’u laboratuvarımıza getirdiğimizde kendi ölçütlerimizi yayınlayacağız.

64GB depolama alanını standart olarak görmek güzel ve Sony daha fazla bilgi biriktirmek için bir Micro-SD kart yuvası sunmaya devam ediyor. XZ Premium, sağlıklı bir 4GB RAM ile birlikte geliyor.

Parmak izi tarayıcısı, USB-C (v3.1), NFC, Bluetooth 4.2 de dahil olmak üzere selefinden birçok özelliği almaya devam ediyor. Daha büyük cihaz, pil kapasitesinin 3230mAh’de daha yüksek olduğu anlamına geliyor – yine de Z5 Premium kadar büyük değil.

Sony’nin 4K HDR ekranın yanısıra kamerada çözünürlük 19Mp’ye düştü ancak firmanın burada ‘Motion Eye’ kamerası olarak adlandırdığı ilginç yenilikler var.

Çözünürlüğün düştüğü, ancak piksellerin XZ’ye kıyasla yüzde 19 daha büyük olması şaşırtıcı olabilir; bu, düşük ışıkta yardımcı olacaktır. XZ Premium, inanılmaz derecede 960 fps‘de süper yavaş çekimli video sunan dünyanın ilk telefonu. Bunu XZ’lerde denedik ve efekt çok güzeldi ancak uzun süre kayıt yapamıyor, bu yüzden zamanlamayı doğru yapmak son derece zor.

Bir diğer kullanışlı özellik, telefonun hareket algıladığı ve deklanşör düğmesine basmadan önce dört fotoğraf çektiği akıllı taht. Bunu henüz denemek mümkün olmadığı gibi, harika gibi görünse de, fotoğrafların pozisyonuna girmesi gibi şeyler nedeniyle depolama alanını ne kadar çabuk dolduracağını merak ediyoruz.

Nihai bir örnek aldığımızda, onu adım adım göstereceğiz. Ön kamera bir f/2 diyafram açıklığı ve 22mm objektif ile 13Mp’de görüntü alıyor.

Şu an yazılım hakkında fazla şey söyleyemiyoruz ancak XZ Premium da dahil olmak üzere tüm 2017 serisi, Sony’nin her zamanki arayüzü ile kutudan çıkan Android 7.0 Nougat ile birlikte gelecek. Önceki telefonlarda olduğu gibi PS4 Remote Play‘i destekleyeceğini biliyoruz.

5.5 inç 4K HDR Triluminous ekran

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci

4GB RAM

64GB hafıza, Micro-SD desteği

USB-C

Bluetooth 4.2

NFC

Dual-band 11ac Wi-Fi

3230 mAh batarya

19Mp Motion Eye arka kamera

13Mp ön camera

Android 7.0 Nougat

7.9mm

195 gr

IP68

Özetlemek gerekirse; Henüz bir karara varmak için XZ Premium ile yeterince zamanımız olmadı. Ayrıca son fiyata ihtiyacımız var, bu yüzden ilerleyen dönemlerde tekrar karşılaştırma yapacağız.