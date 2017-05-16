Sony, Xperia XZ Premium Modelini Ön Siparişe Açtı

Sony, Avrupa’daki Xperia XZ Premium için ön siparişleri resmen kabul etmeye başladı. Cihaz şimdi eski kıta çevresindeki Xperia Mağazalarında listeleniyor ve İngiltere’de 649 pound, Avrupa’da 749 € değerinde. Türkiye fiyatı ise yaklaşık 3.300 TL civarında olması bekleniyor.

Renk seçenekleri Deepsea Black ve Luminous Chrome‘u içerir. Japon şirket ayrıca bazı avrupa pazarlarında ön sipariş verenlere ücretsiz aksesuar teklif ediyor. Örneğin, Almanya’da olanlar ücretsiz Sony MDR-100ABN kulaklık (299 € değerinde) alacak, İngiltere’de ise ön siparişler Sony MDR-NC750 kulaklıklarla (genellikle 60 sterline kadar) gelecek.

Bu ücretsiz aksesuar teklifleri 31 Mayıs’a kadar sürüyor ve ön sipariş verenler ürünlerini önümüzdeki ayın başında teslim başlayacak.