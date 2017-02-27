Sony Xperia XZ Premium Tanıtıldı! Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Akıllı telefon markaları arasında hızla yükseliş gösteren markalardan biri olan Sony MWC 2017 etkinliği kapsamında 4 farklı akıllı telefon modeli tanıtacağını duyurmuştu. Beklendiği gibi de oldu ve marka etkinlikte kısa süre önce ardı ardına yeni telefonlarını tanıttı. Bu noktada en çok öne çıkan seri ise Sony Xperia XZ Premium modeli oldu.

Sony Xperia XZ Premium Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Sony Xperia XZ Premium tanıtımından sonra üst segment akıllı telefonlar için yeni bir sınıfı daha ortaya koymuş olan Sony büyük oranda da beğeni topladı. Hemen telefonu özelliklerine geçelim.

Sony Xperia XZ Premium Tasarımı

Markanın en iddialı akıllı telefonu olmaya aday olarak gösterilen yeni telefonun dikkat çeken ilk özelliği ise cam kasa ile beraber gelmesi. Cam kasa tasarıma sahip olması oldukça şık bir görüntü sunulmasını sağlarken Gorilla Glass camları da ekstra koruma sağlıyor. Bunun dışına genel tasarım olara ise yine Xperia serilerinden alışkın olduğumuz bir görüntüden söz etme mümkün.

Renk Seçenekleri: Chrome, Deepsea Black

Boyutları: 156 X 77 X 7.9 mm ağırlık 195 gram

Sony Xperia XZ Premium Teknik Özellikleri

Öncelikle bu serinin Apple ve Samsng’un yeni amiral gemisi serilerine rakip olduğunu belirterek başlayalım. Cihaz içerisinde son dönemin en iyi mobil işlemcisi olarak bilinen Snapdragon 835 serisi işlemcileri yer alıyor. Oldukça yüksek bir performans değeri sunan telefonun RAM bellek miktarı ise 4 GB olarak karşımıza çıkmakta.

Ayrıca yeni nesil RAM belleklerle beraber 64 GB giriş seviyesi ahili hafızaya yer veriliyor. Son olarak teknik özellikler konusunda grafik biriminden söz etmek gerekiyor. İçerisinde Adreno 540 grafik birimi ile beraber gelen seri b özellikleri ile beraber HDR10 yani yüksek çözünürlüklü 4K desteğini de sunabilmekte. Zaten ekran kısmında bu Konya geçiş yapacağız.

Sony Xperia XZ Premium Ekran Özellikleri

Telefon daha çıkış yapmamışken konuşulmaya başlanan ekran değerlerinde iddialarda yer aldığı gibi 4K çözünürlük desteği sunulmuş durumda. HDR desteği bulunan ekranın boyutu ise 5.5 inç olarak gelmekte. Piksel yoğunluğu konusunda da bu sayede yeni rekorlar kırılmış durumda. Hatta Sony telefonu bir oyun konsolu olarak bile kullanabileceğinizi belirtti. Bu değerler rahatlıkla oyun deneyimi de sunacaktır.

Rekor Kıran Kamera Özellileri

Arka kısımda 19 MP değerinde bir kamera ile gelen Sony Xperia XZ Premium bu alanda en iyi ürünlerden bir tanesi. Zaten kamera konusunda ünlü olan Sony’nin Motion Eye sensörleri kullandığı kamera 960 fps çekim yapabilmekte.

Bu da yeni bir rekor anlamına geliyor. 5 yönlü OIS teknolojisini de beraberinde getiren kameraların lazer otofokus gibi ekstra özellikleri de bulunmakta. Ön kamera konusunda ise 13 MP değerinde bir kamera karşımıza çıkıyor. Tüm bu kamera detaylarını ise daha sonra ele alacağız.

İşletim Sistemi , Pil, Ekstralar

Sony Xperia XZ Premium içerisinde Android Nougat 7.1 işletim sistemi yüklü olarak gelecek. Bununla beraber telefonun pil kapasitesi ise 3230 mAh değerinde. Ekstra olarak IP68 sertifikası ve parmak iz gibi teknolojileri olan seri epey bir öne çıkmayı başaracak gibi.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Henüz bu konuda bir bilgi yok. Bilgi gelince güncelleme yapacağız.