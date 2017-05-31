Sony Xperia XZ Premium ve XA1 Ultra, ön siparişe çıktı

AB ve Kore ön siparişlerinden sonra Amerikalılar bir Sony Xperia XZ Premium almak üzere sıradalar. En azından 800 dolarla para ayıranlar.

Amazon, Best Buy, Fry’s ve diğer perakendeciler Sony’nin amiral gemisini sunmayacak. 12 Haziran’da ön sipariş verebileceksiniz, telefon bir hafta sonra 19 Haziran’da sevk edilecek. XZ Premium benzersiz kılan özelliklere sahip. Parmak izi okuyucusunun devre dışı bırakılacağını unutmayın. Ayrıca bkz: XZ Premium inceleme

Ayrıca 12 Haziran’da, Sony Xperia XA1 Ultra‘nın artı boyutlu fotoğraf tutkunu için ön siparişleri başlayacak. Ön siparişler 21 Haziran’da gönderilecek, normal satışlar daha sonra 2 Temmuz’da başlayacak. Optik olarak stabilize edilmiş 16MP ön kameradan alınan yüksek kaliteli selfieleri kontrol etmek için yakında bu konuyla ilgili bir inceleme yayınlayacağız.

Bu arada, Xperia Touch projektör, pillerle çalışan, Android çalıştıran bir piko projektör de ön sipariş verilebilir durumda. (16 Haziran’da). Bu ürün 1,700 dolara mal oluyor ve olarak sadece New York’taki Sony Meydanı’nda satılacak.