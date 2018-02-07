Sony Xperia XZ Premium'a Meltdown ve Spectre Güncellemesi

Sony Xperia XZ Premium modeli sahipleri Meltdown ve Spectre zararlılarına karşı en son ürün yazılımı güncellemelerini almaya başladı. Yapı numarası 47.1.A.12.34’ten 47.1.A.12.75’e taşınıyor. “Meltdown” ve “Spectre” CPU açıklarını düzelten Şubat güvenlik güncelleştirmesini paketin içinde getiriyor.

Yeni firmware 47.1.A.12.75 sürümüdür ve güvenlik dışında başka herhangi bir değişiklikten söz etmemektedir. Bu nedenle kullanıcı deneyimi açısından çok bir fark bulamayacaksınız. 120MB boyutunda olsa da telefon için önemli bir değişiklik olmadığı düşünülüyor.

Yükseltme şu an sadece çift SIM modellere geliyor. Ancak tek SIM sürümleri kısa sürede başlayacağı gelen bilgiler arasında yerini aldı.

Meltdown ve Spectre Nedir?

Bu zararlılar 2017’nin son aylarında ortaya çıktılar. Sadece telefonların maruz kaldığı bu zararlıların amacı işlemciye gereksiz yük bindirerek telefonunuzu yavaşlatmaktır. Sadece Android telefon modellerinde olmayan bu zararlılar aynı zamanda iOS işletim sistemli modellerde de görüldü. iPhone bu zararlıları hızlıca temizleyecek güncellemeler yayınladı. Ancak bu yazıdan da anlayacağınız üzere bazı Android modeller hala yeni yeni bu zararlıları yok etmek için güncellemelerini yayınlıyorlar.