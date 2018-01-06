Sony Xperia XZ ve Sony Xperia XZ1 Karşılaştırma - Hangisi Daha İyi?

Sony en yeni akıllı telefonunu yine Xperia serisinden çıkardı: Xperia XZ1. Xperia XZ‘den sadece bir yıl sonra XZ1 önceki modelin daha iyi ve daha güçlü bir versiyonu olarak karşımıza geldi. Xperia XZ‘yi derinlemesine gözden geçirdik. Sony‘nin iki model arasındaki ana farklılıklarına şimdi bir göz atalım.

Her iki telefonun da inanılmaz derecede benzer olduğunu fark edersiniz. XZ1, XZ‘nin geniş çerçevelerini korudu. Ancak eski modelden biraz daha yuvarlak ve daha düzgün duruyor.

XZ‘yi kullandıysanız alkaleido olarak adlandırılmış metal kaplamasının kaygan olduğunu bilirsiniz. XZ1 telefonda tutuşunuzu geliştiren tek parça metalden yapıldığı için bu sorunu gideriyor.

Her iki telefon da Sony‘nin “döngü yüzeyi” olarak adlandırdığı şekilde tasarlanmıştır. Bu telefonunuzun çevresini saran ve daha pürüzsüz bir his veren kesintisiz bir yüzeydir. Renk seçenekleri ile ilgili olarak isimler gelişti ancak renkler aynı kalıyor: Xperia XZ1, Siyah, Gümüş, Pembe ve Mavi renkte olacak.

Telefonun arkasındaki kamera yerleşiminde küçük boyutlu değişiklikler fark ettik. Artık kamera dikey yerine yatay durumda(!)

Tasarım ve Teknik Özellikler Karşılaştırması

XZ1 hem XZ‘den biraz daha büyük hem de daha hafif olacak. Ancak kullanıcı deneyiminiz üzerinde gerçek bir etkisi olmayacak. Her iki telefonda da 5,2 inç ekran mevcut, ama XZ1‘in ekranının gövde oranı biraz daha düşük. Çözünürlük ve piksel yoğunluğu da her iki modelde aynı kalmış. (424ppi için 1080 x 1920p).

Video kalitesi açısından, XZ1 artık HDR uyumlu olacak. Böylece Netflix ve Prime Video için daha iyi bir ekran ve içerik desteği vaat ediyor. Kameraya da pek fazla değişiklik yapılmadı. Fakat XZ1 şimdi Super Slow Motion aracı (720p @ 960fps) ve ‘Gülümseme Çekimi’ modu gibi birkaç yenilik içeriyor.

XZ1‘in kamerası 19MP, XZ‘ler ise 23MP’dir. Ancak bu farkın sorun yaratacak kadar yeterli bir etkisi olmayacaktır. Ön kamera her iki telefonda da 13MP.

Xperia XZ1 ayrıca yeni ilginç bir özellik ile geliyor. Bir 3B tarama seçeneği! Kamerası gerçek hayatta olan nesneleri arkadaşlarınızla yapılan konuşmalarda çıkartma olarak kullanmanıza olanak tanıyor. Tabii ki bir 3B yazıcıya erişiminiz varsa bunları basabiliyorsunuz.

Fakat XZ1‘in gerçekten XZ‘yi geride bıraktığı alan performans alanıdır. XZ Android 6.0 ile piyasaya çıktı. Ancak Nougat güncellemesi hızlı bir şekilde uygulandı. XZ1 Android’in en yeni sürümü olan Oreo ile piyasaya çıkacak. XZ bir Snapdragon 820 ve yalnızca 3GB RAM ile donatıldı. XZ1 ise mevcut en iyi işlemci olan Qualcomm’un Snapdragon 835‘i 4GB RAM ile destekledi.

Pil XZ1‘de biraz daha az güçlü duruyor. 2700mAh. XZ‘de 2900mAh pil gücü vardı. Ancak her iki telefon da hızlı şarjı mümkün kılmaktalar. Her ikisi de ayrıca toz ve suya dayanıklı. XZ 32GB veya 64GB depolama alanı ile XZ1 ise yalnızca 64GB depolama alanı seçeneğiyle sunuluyor. Ancak iki model de MicroSD desteği sayesinde depolama alanlarının 256GB’a kadar genişletilebilmesine olanak tanıyorlar.