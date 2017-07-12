Sony Xperia XZ ve X Modellerine Güncelleme Geldi

Sony Xperia XZ ve X Performance akıllı telefonlara yeni bir güncelleme geldi. 41.2.A.7.35 numaralı bir yapı numarası taşıyan güncelleme, temmuz ayı için Android düzeltmelerini ve iyileştirmeleri getiriyor.

En son güvenlik düzeltme ekinin yanı sıra, güncelleştirmeye başka değişikliklerin (varsa) eklenmesiyle ilgili hiçbir bilgi yoktur. Aktarma işlemi yeni başladığı için, güncelleme bildiriminin akıllı telefonlarınızın ekranında görünmesi zaman alabilir.

Dilerseniz manuel olarak ayarlar ve daha sonra güncelleme menülerine giderek gerekli kontrolleri siz de yapabilirsiniz. Güncelleme ile ilgili detaylı bilgiye ulaştığımızda bu sayfayı güncelleyeceğiz.