Sony, küçük iPhone’lara rakip olarak Android işletim sistemine sahip akıllı telefon sunmaya devam ediyor; Bu kez yeni özelliklere sahip. İşte şimdi Türkiye’de satışa sunulan Xperia XZ1 Compact’ın derinlemesine incelemesi.

Bu yılki IFA teknoloji şovunda, Sony yeni bir akıllı telefon üçlüsünü tanıttı. Yeni üst düzey amiral gemileri yok ama yine de Xperia XZ1 ve küçük kardeşi ile ilgileniyoruz. İşte derinlemesine Sony Xperia XZ1 Compact incelemesi.

Sony‘nin XZ serisinin bir parçası olması, basitçe Z’nin ardından bir sayı gelmesinden daha fazla açıklama yapmaya ihtiyaç duyuyor. XZ1, XZ’yi yeniliyor ancak XZ Premium‘ın yerini almazken, XZ1 Compact, X Compact‘ın yerine geçiyor.

Sony, bir çok telefonun “mini” modelinin üretmemesinin aksine bu özelliğine devam ediyor.

Sony Xperia XZ1 Compact Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Sony Xperia XZ1 şu an Carphone Warehouse ve Sony‘nin mağazasıyla £ 499’a satın alınabiliyor.

HDR ile Full HD ekrana sahip olmanızın sakıncası yoksa, size daha büyük Xperia XZ1‘e kıyasla 100 Sterlin kadar tasarruf sağlayacağınızı söyleyebiliriz. (Yaklaşık 500 TL)

Piyasadaki daha uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlarından biridir ancak bir önceki model olan XZ Compact’tın ilk çıkış fiyatından daha yüksek.

Sony Xperia XZ1 Compact Tasarım

X Compact ve hatta Z5 Compact ile kıyaslandığında, XZ1 Compact’ın tasarımı konusunda fazla bir şey değişmedi. Sony’nin genel tasarım dilini yansıtıyor.

Bir kez daha, cihazın avantajı daha büyük bir el cihazını kullanmayı istemeyenlere daha kullanışlı kılmak için daha küçük olması. Buradaki dezavantaj hala 9.3mm ağırlığında olması ve XZ1’den sadece 10g daha hafif olması.

Daha geniş Xperia XZ1 gibi, kompakt modelin Sony’nin genel hat tasarımına sahip tek gövdeli bir şasesi var. Bu sefer metalden yapılmamış. Bunun yerine cam elyaf ve plastik kompozit ama dokunma hoş hissettiriyor ve metal olmadığını gerçekten bilmiyorsunuz.

Ön tarafta 2.5D Gorilla Glass 5 var ve elmas kesme kenarları bulunuyor. Bununla birlikte, kalın ön çerçeveler, özellikle modern görünmesine yardımcı olamıyor.

Telefonun IP65/68 derecesine sahip olması nedeniyle Sony’nin su geçirmezliği kompakt modellerine getirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz, bu nedenle endişe olmadan tatlı suda tamamen suya batırılabilir.

XZ1 Compact, uyumlu h.ear kulaklıklar ile birlikte çeşitli renklerde satışa sunulacak. Renkler Beyaz Gümüş, Siyah, Ufuk Mavisi ve Alacakaranlık Pembesi’dir.

Beyaz Gümüş modelini, aslında biraz gri renkte gören fotoğraflar da görebilirsiniz.

microSD kart yuvasına bir tepsi ile kolayca erişilebilmesine rağmen SIM kartın bir parçası değildir. Bir kaldırma aletine ihtiyacınız olmayabilir, ancak dışarı çıkarmak kolaydır ve doğru şekilde taktığınızdan emin olmak biraz zor gibi görünüyor. Gerçekten tepsinin bir parçası olmalıydı.

Sony Xperia XZ1 Compact Özellikleri

XZ1 Compact, selefi için iyi bir yükseltmedir ve genel olarak, daha küçük bir kabuk içinde daha büyük XZ1 ile aynı donanıma sahiptir.

Ekran

Ekran elbette daha küçük ve halen Sony’nin tercih ettiği 4.6 inç (XZ1 5.2 inç) ve aynı zamanda HD çözünürlüğü 720×1280 piksel olarak kalıyor, bu da utanç verici. Başlangıçta Sony’nin bize söylemiş olduğu Full HD’yi görmek isterdik.

XZ1‘in HDR desteğine de sahip değil, ancak bu yalnızca Amazon Prime Video ve Netflix’te bazı içeriği izlerken kullanılır; dolayısıyla dünyanın sonu değildir.

4.6 inç ekran en yeni akıllı telefonlardan farklı olarak tek elle kullanmak için kolay bir telefon olduğunu gösteriyor.

İşlemci, bellek ve depolama

XZ1 gibi Compact modelinde hala bir amiral gemisi çipi olan bir Qualcomm Snapdragon 835 işlemci bulunuyor ve ayrıca 4GB RAM de var. Her ikisi de X Compact ile karşılaştırıldığında iyi yükseltmelerdir.

Tek fark, depolama alanı 32GB ve XZ1’de bu kapasitenin iki katı olacak. Ancak yine de bir microSD kart yuvası var, böylece kolayca daha fazla alan ekleyebilirsiniz.

Daha küçük bir ekrana ve HDR’ye sahip olmayan XZ1 Compact, aslında büyük kardeşinden daha güçlüdür. Aşağıdaki kriterlerde de görebileceğiniz gibi, özellikle grafik testleri geldiğinde daha pahallı bir modeli geçiyor.

Aslında, iPhone 7 ile dört GFX ölçütünün zirvesinde 60fps’e neredeyse yaklaşıyor. En zor test olan Car Chase’de 50 fps’lik bir çerçeve oluşturmayı hiç görmedik.

OnePlus 5‘in mükemmel bir performansı ve daha düşük bir fiyatı olduğunu belirtmekte fayda var.

Bağlantılar

XZ1 Compact diğer modellere bakıldığında büyük model ile aynı özelliklere sahiptir. Hala USB-C, NFC ve her zamanki kablosuz bitleri ve parçaları kullanıyor. LTE için Cat 16 yerine Cat 15 kullanmış, ancak kullanıcıların gerçek dünyada bir fark görme ihtimali düşük.

Güç düğmesi içindeki parmak izi tarayıcısının devamını görmek güzel bir şey. Kullanışlı ve aynı zamanda çok hızlı. Bununla birlikte, parmağınızın ıslak olması durumunda işe yaramayacağını unutmayın.

Sony’nin de sesi bir satış noktası olarak kullanmaya devam ettiğini görmek güzel.

İyi bir başlangıç olan stereo hoparlörler, aptX Bluetooth, Yüksek Çözünürlük desteği, LDAC ve daha fazlası gibi özelliklere sahip bir kulaklık girişi var. Genel olarak, bir sürü rakibinizden daha fazlasını elde ederseniz, bu nedenle daha ucuz alternatifler düşünüyorsanız bu özelliği dikkate almanızda fayda var.

Kameralar

Fotoğrafçılık, çoğu akıllı telefon kullanıcısı için muhtemelen sesten daha önemlidir ve bu Sony için daha da büyük bir satış noktasıdır. Firma, özel bir kamera / deklanşör düğmesi sunan tek üreticidir.

Compact’ın XZ1’e kıyasla daha düşük spesifik bir kameraya sahip olmasını bekleyebilirsiniz, ancak aynıdır. Çözünürlük önceki cihazlardan düşmüş olabilir, ancak 19Mp arka kamera daha büyük piksellere sahip olduğundan düşük ışıkta daha iyi performans gösterebilir.

XZ1 Compact, XZ Premium‘un süper yavaş hareket özelliğini kullanıyor ve bu rakip telefonlardan daha fazla ve 960fps hızında çekim yapmanıza olanak tanıyor. Aşağıda bir yavaş çekim örneğini bulabilirsiniz.

Diğer yeni özellikler arasında, düğmeye basmadan önce fotoğraf çekerek kullanışlı Smile Shutter ve Predictive Capture yer alıyor. Odaklamaya devam ederken, saniyede 10 fotoğraf çekebilen Otomatik Fokus Burst modu gibi.

Dışarıdaki telefonlarda daha iyi kameralar var ve birçoğu artık çift kameralar istiyor ancak Xperia XZ1 Compact makul bir fiyata sağlam ve çok yönlü performans sunuyor. Aşağıda düşük ışıklı örneklere göz atın.

Sony, XZ1 ve XZ1 Compact için büyük miktarda 3D tarama yapıyor, ancak bu da bir yazılım özelliği. Nesnelerin veya insanların 3D taramalarını oluşturmak için kamerayı kullanabileceğiniz, daha sonra bunları paylaşabileceğiniz, bunları canlı duvar kağıdı olarak kullanabileceğiniz veya hatta onları 3D olarak alabileceğiniz anlamına geliyor.

Çok heyecan verici gelebilir ama bunun oldukça dikkat çekici olduğunu gördük ve pek çok insanın bunu sadece eğlenmek için kullandığını hayal bile edemiyoruz.

Ön kamera, büyük XZ1’den biraz farklıdır ve selfie pazarına hitap edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Kamera 8Mp’dir – 13Mp’ye kıyasla 120 derece geniş açılı objektife sahiptir, böylece birçok kişiyi çerçeveye sığabilirsiniz. Geniş olmayan bir mod da kullanabilirsiniz, ancak bu, düşük kaliteli 3Mp fotoğraflar elde edeceğiniz anlamına gelir.

Batarya

Her nasılsa Sony, XZ1 Compact’da aynı boyuttaki pili daha büyük model olarak kullanmayı başardı. Bu, X Compact ve daha büyük XZ1 ile aynı 2700mAh bataryaya sahip olduğu anlamına geliyor.

Sony telefonları artık iki günlük bir pil ömrü kullanmayı öngörmüyor. Ancak, bu modelde bütün gün boyunca kullanacağınızı söylüyor. Kablosuz şarj etme yok, ancak geri dönüşümlü USB-C bağlantı noktası ve Hızlı Şarj 3.0‘dan yararlanabilirsiniz.

Xperia XZ1 Compact pil ömrü olağanüstü bir şey değil. Çoğu kullanıcı da artık akıllı telefonlarda 2 ve üzeri kullanım beklemiyor.

Xperia XZ1 Compact Yazılım

XZ1 ve XZ1 Compact, 8.0 Oreo olan en yeni Android sürümü ile önceden yüklenmiş ilk telefonlardan ikisidir. Eylül ayının sonlarına doğru çıkacak ve Google’ın yeni Pixel 2 telefonlarından bir adım önde olacak.

Oreo yeni bir sürüm numarası olmasına rağmen, işletim sisteminin elden geçirilmesi gibi bir şey değildir. Bunun yerine, çeşitli iyileştirmeler ve birkaç yeni özellik getiriyor.

Google daha iyi önyükleme süreleri, pil ömrü, otomatik dolgu girişleri ve yeni bir picture-in-picture özelliği de öne sürülüyor. İkincisi, diğer uygulamaları kullanırken görüntülü sohbet gibi şeyleri yapabileceğiniz anlamına gelir, böylece takviminizi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bkz: Oreo Özellikleri

Sony, duvar kağıtları, Walkman ve PS4 Uzaktan kontrol gibi kendi uygulamalarıyla değer katmaya devam ediyor.

Google kenar çubuğu, ana ekranın dışına doğru hızlıca kaydırılmış ve Google Asistan dahili olarak hazırlanmıştır. Her ikisi de iyi, ancak bizim için üçüncü şahısların önceden yüklenmiş pek çok fazla uygulaması var.

Bunlar arasında Facebook, Spotify, Kobo, AVG ve Amazon uygulamaları bulunuyor. Hepsi kaldırılabilir değil, devre dışı bırakılabilir olarak ayarlanmış.

Sony Xperia XZ1 Compact: Teknik Özellikleri