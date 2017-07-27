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Sony Xperia XZ1 Snapdragon 835 ile Geliyor

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Sony Xperia XZ1 Snapdragon 835 ile Geliyor
27-07-2017
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Sony G8341, Geekbench skorlarında tekrar görüldü. Gösterge Snapdragon 835 yonga setinden ve 4GB RAM’den şüphelenildiğini doğrulamakla birlikte, sadece Android 7.1 Nougat kullanacağını gösteriyor.

Bu telefonla ilgili diğer sızıntılar, sözde Xperia XZ1 ve Android Nougat yerine Android O‘yu çalıştıracağı yönünde. Google’ın hala işletim sistemiyle uğraştığını göz önüne alırsak, henüz bir sonuç çıkaramayız.

Sızdırılmış özelliklere göre cihaz 5.2″ 1080p ekran ve 860 $ / 760 € fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun başka bir kod adı SO-01K (Japonya için) var ve Xperia XZ‘nin SO-1J olduğunu belirtmek isteriz. Bu bize gelecek modelin Xperia Xz‘ye benzer bir model olduğunu gösterebilir.

Sony Xperia XZ1 Snapdragon 835 ile Geliyor

Bu arada, önceki modelerde olduğu gibi 4.7″ 720p ekranlı Xperia XZ1 Kompakt olması beklenen başka bir model de mevcut. Önümüzdeki IFA’da bu ve diğer Xperia’lar için en net paylaşımları yapacağız.

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