Sony Xperia XZ1 ve iPhone 8 Karşılaştırması

Sony ve Apple sürekli yeni telefonları satışa sunuyor. Ancak hangisini satın almalısınız? Bu yazımızda fiyat, tasarım ve özellikler de dahil olmak üzere Xperia XZ1 vs iPhone 8‘i karşılaştıracağız.

Tasarım

Tüm bu telefonlarda üst seviye özelliklere sahip tasarımlar farklılaştıkları ana nokta olarak karşımıza gelir. Hangisinin size hemen hitap ettiğini bilirsiniz.

iPhone 8 kablosuz şarjı etkinleştirmek için bir cam arka kapak tasarımına dönüş yaptı. Temiz çizgileri ve yuvarlatılmış köşeleri ile hala çok şık bir akıllı telefon. Ancak çerçevesi hala oldukça büyük. Bu nedenle ekranın altında ev düğmesi bu modelde hala var. Çerçevesiz tasarımlı iPhone X gibi değil. Xperia XZ1‘in ise ince ön çerçeveleri var. Fakat düğmeler yerine stereo hoparlörlerin olması ı için bu tasarım seçilmiş. Aynı zamanda Apple’ın artık sunmadığı bir kulaklık girişi de bulunuyor.

Farklı bir nokta olarak, Sony parmak izi tarayıcıyı akıllı bir seçim yaparak telefonun yan tarafındaki güç düğmesine yerleştirmiş.

Su geçirmezlik özelliğinin öncüsü olan Sony bu özelliğini başarılı şekilde sunmaya devam ediyor. Xperia XZ1 piyasadaki en yüksek derece olan IP68’e sahip. Apple iPhone 8 de su geçirmez ancak biraz daha düşük IP67 derecesine sahip. Bu sayede 1,5 metreden daha derin suya dayanamıyor.

Ekran Boyutu ve Çözünürlük

Sony XZ1 için 5,2 inç ekranı uygun görmüş. Dolayısıyla bu Plus seçeneği olan iPhone 8 modellerinin boyutlarının tam ortasında bir değer olmuş.

Sony’nin 4K çözünürlüğe sahip bazı telefonları olmasına rağmen XZ1‘in daha akılcı bir Full HD çözünürlüğü var. Ayrıca HDR desteğine de sahip. Bununla birlikte Amazon Prime Video ve Netflix’deki belirli içeriklerle birlikte kullanılabiliyor. Bunu bir iPhone’da elde etmek için iPhone 8 modelinin hala aynı IPS ekranına sahip olması nedeniyle iPhone X‘i almanız gerekecek. Bu dezavantajı iPhone 8 ilave TrueTone desteği ile affetiriyor diyebiliriz. Bu da ortam ışığı koşullarına dayalı daha iyi renk ve otomatik ayarlamalar anlamına geliyor.

Tam bir HD çözünürlüğü elde etmek için iPhone 8 Plus‘ı edinmeniz gerekir. Ancak daha büyük ekran boyutu ve piksel yoğunluğunun XZ1‘ 424ppi ile bulunmaktadır. Bu değerler iPhone 8‘de 326ppi’ye düşüyor.

İşlemci Karşılaştırması

Bu karşılaştırmada işlemcinin diğer alanlardan daha önemli olduğunu biliyoruz. Dikkat çekici birkaç nokta var.

iPhone 8 modelleri 6 çekirdekli ve aynı zamanda yeni bir 3 çekirdekli GPU’ya sahip olan yeni bir A11 Bionic işlemciye sahip. Firma tam olarak söylemese de iPhone 8‘in 2GB RAM, iPhone 8 Plus‘ın ise 3GB RAM’e sahip olduğu düşünülüyor.

Diğer taraftan Sony ise Qualcomm Snapdragon 835 8 çekirdekli işlemciyi tercih etti. Telefonun 64GB depolama alanı ve 4GB RAM’i standart olarak bulunuyor. iPhone 8‘de bulunan 256GB gibi bir seçenek olmayabilir. Ancak daha fazla bellek ekleyebilmeniz için bir microSD kart yuvası mevcut.

Kamera

Sony 19MP olarak daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olmasına rağmen, Apple’nın f /1.8 değerine karşı f /2.0 diyafram değerine sahiptir. Bununla birlikte Sony’nin telefonda fiziksel kamera/deklanşör düğmesi koymaya devam etmesini sevdiğimizi söylemeden geçmeyelim.

iPhone 8‘in ana kamerası 12MP’dir ve XZ1‘in sahip olmadığı optik görüntü sabitleme (OIS) özelliklerine sahiptir. Apple’ın kameraları daha düşük çözünürlüğe rağmen mükemmel fotoğraflar ve videolar çektiği için iyi bilinirler.

Bunun yanında eğer iPhone 8 Plus‘ı tercih ederseniz size x2 optik zoom için ilave bir telefoto lens sunan çift arka kamera elde edersiniz.

iPhone 8 240 fps’de slo-mo video çekebilirken, Sony sadece normal bir 960 fps çekebiliyor.

XZ1 ön tarafında f/2.0 diyaframı olan 13MP bir kameraya sahipken iPhone 8 f/2.2 ile 7MP bir kameraya sahiptir. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki MP kesin bir ölçüt değildir. Fotoğraf kalitesini etkileyen birçok etken vardır.

Yazılım

iOS ve Android arasında seçim yapmak çok zordur. Tartışmaları uzun uzun sürer gider. Hangisini daha önce kullanmış ve alışmışsanız onunla deva etmeniz sizin yararınıza olacaktır. O yüzden çok da kabaca geçemeyeceğimiz bu kısmı karşılaştırmaktan çekindik.

iPhone 8 iOS 11 yüklenmiş olarak gelir ve Xperia XZ1 ise Android 8.0 Oreo ile birlikte gelen ilk telefonlardan biridir.