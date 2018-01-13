Sony Xperia XZ1 ve iPhone 8 Karşılaştırması

Sony ve Apple sürekli yeni telefonları satışa sunuyor. Ancak hangisini satın almalısınız? Bu yazımızda fiyat, tasarım ve özellikler de dahil olmak üzere Xperia XZ1 vs iPhone 8‘i karşılaştıracağız.

Tasarım

Tüm bu telefonlarda üst seviye özelliklere sahip tasarımlar farklılaştıkları ana nokta olarak karşımıza gelir. Hangisinin size hemen hitap ettiğini bilirsiniz.

iPhone 8 kablosuz şarjı etkinleştirmek için bir cam arka kapak tasarımına dönüş yaptı. Temiz çizgileri ve yuvarlatılmış köşeleri ile hala çok şık bir akıllı telefon. Ancak çerçevesi hala oldukça büyük. Bu nedenle ekranın altında ev düğmesi bu modelde hala var. Çerçevesiz tasarımlı iPhone X gibi değil.Xperia XZ1‘in ise ince ön çerçeveleri var. Fakat düğmeler yerine stereo hoparlörlerin olması ı için bu tasarım seçilmiş. Aynı zamanda Apple’ın artık sunmadığı bir kulaklık girişi de bulunuyor.

Farklı bir nokta olarak, Sony parmak izi tarayıcıyı akıllı bir seçim yaparak telefonun yan tarafındaki güç düğmesine yerleştirmiş.

Su geçirmezlik özelliğinin öncüsü olan Sony bu özelliğini başarılı şekilde sunmaya devam ediyor. Xperia XZ1 piyasadaki en yüksek derece olan IP68’e sahip.Apple iPhone 8 de su geçirmez ancak biraz daha düşük IP67 derecesine sahip. Bu sayede 1,5 metreden daha derin suya dayanamıyor.

Ekran Boyutu ve Çözünürlük

Sony XZ1 için 5,2 inç ekranı uygun görmüş. Dolayısıyla bu Plus seçeneği olan iPhone 8 modellerinin boyutlarının tam ortasında bir değer olmuş.

Sony’nin 4K çözünürlüğe sahip bazı telefonları olmasına rağmen XZ1‘in daha akılcı bir Full HD çözünürlüğü var. Ayrıca  HDR desteğine de sahip. Bununla birlikte Amazon Prime Video ve Netflix’deki belirli içeriklerle birlikte kullanılabiliyor.Bunu bir iPhone’da elde etmek için iPhone 8 modelinin hala aynı IPS ekranına sahip olması nedeniyle iPhone X‘i almanız gerekecek. Bu dezavantajı iPhone 8 ilave TrueTone desteği ile affetiriyor diyebiliriz. Bu da ortam ışığı koşullarına dayalı daha iyi renk ve otomatik ayarlamalar anlamına geliyor.

Tam bir HD çözünürlüğü elde etmek için iPhone 8 Plus‘ı edinmeniz gerekir. Ancak daha büyük ekran boyutu ve piksel yoğunluğunun XZ1‘ 424ppi ile bulunmaktadır. Bu değerler  iPhone 8‘de 326ppi’ye düşüyor.

İşlemci Karşılaştırması

Bu karşılaştırmada işlemcinin diğer alanlardan daha önemli olduğunu biliyoruz. Dikkat çekici birkaç nokta var.

iPhone 8 modelleri 6 çekirdekli ve aynı zamanda yeni bir 3 çekirdekli GPU’ya sahip olan yeni bir A11 Bionic işlemciye sahip. Firma tam olarak söylemese de iPhone 8‘in 2GB RAM, iPhone 8 Plus‘ın ise 3GB RAM’e sahip olduğu düşünülüyor.

Diğer taraftan Sony ise Qualcomm Snapdragon 835 8 çekirdekli işlemciyi tercih etti. Telefonun 64GB depolama alanı ve 4GB RAM’i standart olarak bulunuyor. iPhone 8‘de bulunan 256GB gibi bir seçenek olmayabilir. Ancak daha fazla bellek ekleyebilmeniz için bir microSD kart yuvası mevcut.

Kamera

Sony 19MP olarak daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olmasına rağmen, Apple’nın f /1.8 değerine karşı f /2.0 diyafram değerine sahiptir. Bununla birlikte Sony’nin telefonda fiziksel kamera/deklanşör düğmesi koymaya devam etmesini sevdiğimizi söylemeden geçmeyelim.

iPhone 8‘in ana kamerası 12MP’dir ve XZ1‘in sahip olmadığı optik görüntü sabitleme (OIS) özelliklerine sahiptir. Apple’ın kameraları daha düşük çözünürlüğe rağmen mükemmel fotoğraflar ve videolar çektiği için iyi bilinirler.

Bunun yanında eğer iPhone 8 Plus‘ı tercih ederseniz size x2 optik zoom için ilave bir telefoto lens sunan çift arka kamera elde edersiniz.

iPhone 8 240 fps’de slo-mo video çekebilirken, Sony sadece normal bir 960 fps çekebiliyor.

XZ1 ön tarafında f/2.0 diyaframı olan 13MP bir kameraya sahipken iPhone 8 f/2.2 ile 7MP bir kameraya sahiptir. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki MP kesin bir ölçüt değildir. Fotoğraf kalitesini etkileyen birçok etken vardır.

Yazılım

iOS ve Android arasında seçim yapmak çok zordur. Tartışmaları uzun uzun sürer gider. Hangisini daha önce kullanmış ve alışmışsanız onunla deva etmeniz sizin yararınıza olacaktır. O yüzden çok da kabaca geçemeyeceğimiz bu kısmı karşılaştırmaktan çekindik.

iPhone 8 iOS 11 yüklenmiş olarak gelir ve Xperia XZ1 ise Android 8.0 Oreo ile birlikte gelen ilk telefonlardan biridir.

Xperia XZ1 ve iPhone 8 / 8 Plus Teknik Özellik Karşılaştırması

Model Xperia XZ1 iPhone 8 iPhone 8 Plus
İşletim Sistemi Android 8.0 Oreo iOS 11 iOS 11
Renk Seçenekleri Siyah, Gri, Venus Pembe, Ayışığı Mavi Altın, Gümüş, Uzay Gri Altın, Gümüş, Uzay Gri
Ekran 5.2 inç Full HD (1080×1920, 424ppi) HDR IPS 4.7 inç Retina HD (1334×750, 326ppi) IPS 5.5 inç Retina HD (1920×1080, 401ppi) IPS
İşlemci Qualcomm Snapdraogn 835 Apple A11 Bionic, M11 Apple A11 Bionic, M11
Dahili Hafıza 64GB 64GB/256GB 64GB/256GB
Arka Kamera 19MP, f/2.0, 25mm, laser autofocus, LED flaş 12MP, f/1.8, 5x dijital zoom, quad-LED flaş 12MP geniş-açılı, f/1.8, OIS + 12MP telefoto, f/2.8, optik zoom, 10x dijital zoom, Portre Modu, quad-LED flaş
Ön Kamera 13MP, f/2.0, 22mm, 1080p video 7MP FaceTime HD, f/2.2, 1080p video 7MP FaceTime HD, f/2.2, 1080p video
Video Kayıt 4K 30fps, 1080p 60fps, 720p slo-mo 960fps 4K 24/30/60fps, 1080p slo-mo 240fps 4K 24/30/60fps, 1080p slo-mo 240fps
Parmak İzi Tarayıcısı Var, Yanda Var TouchID Ev Tuşunda Var TouchID Ev Tuşunda
Kulaklık Girişi Var Yok Yok
Stereo Hoparlör Var Yok Yok
Kablosuz Şarj Yok Var Var
Su Geçirmezlik Derecesi IP68 IP67 IP67
Boyutlar 73x148x7.4mm 67.3×138.4×7.3mm 78.1×158.4×7.5mm
Ağırlık 156g 148g 202g
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