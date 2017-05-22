Sony Xperia XZ1, XZ1 Kompakt ve X1 özellikleri

Yeni bir rapora göre Sony, bu yılki IFA konferansında üç yeni akıllı telefonu duyuracak. Söz konusu cihazlar Xperia XZ1, XZ1 Compact ve X1‘dir. Raporda ayrıca bu akıllı telefonlar için önemli özelliklerin bir kısmı da ortaya çıkıyor.

Xperia XZ1 ile başlayarak, telefon Snapdragon 835 yonga setinden güç alacak ve 5.2 inçlik bir full HD ekran gösterecek. 4GB RAM ile gelecek ve 3.000mAh pil akıllı telefonda yer alacak.

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Devam etmekte olan XZ1 Compact da Snapdragon 835 SoC ile güçlendirilecek ve 4.6 inç HD ekran oynayacak. 2,800mAh pil, telefonun uzun kullanım süresini karşılayacak ve RAM 4GB olacaktır.

Son olarak, Xperia X1, Snapdragon 660 yonga setiyle güçlendirilecek ve 5 inçlik bir FullHD ekrana sahip olacak. 4GB RAM ve 2.800mAh bataryaya sahip olacak.

Raporda ayrıca, üç telefonun da “tam piksel sürekli ve çekim” olarak tanımladığı yeni bir kamera teknolojisine sahip olacağı belirtiliyor.