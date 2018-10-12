Essential PH-1, OnePlus 6, ve tüm Google Pixel akıllı telefonları Android Pie güncelemesini aldı. Şimdi sıra Sony‘nin amiral gemilerinden birisi olan Xperia’dadır.

OTA güncellemesinin yalnızca bazı pazarlarda kullanılabileceğini, ve kademeli olarak ülkelerin geri kalanına sunulacağını varsayıyoruz.

Sony Xperia XZ2 Artık Android 9.0 Pie Güncellemesini Destekler Niteliktedir 1 - 3

Yazılım güncellemesi 1GB civarı olarak boyutlandırılmıştır, ve 52.0.A.3.27 yapı numarası taşır. Şimdilik sadece standart Xperia XZ2 ile ilgili bilgilere sahibiz ancak OTA güncellemesinin XZ2 Compact ve XZ2 Premium‘ada geleceğini belirtmeliyiz.