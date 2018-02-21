Sony Xperia XZ2 ile XZ2 Compact'ın Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Son zamanlarda Sony Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact hakkında iddia edilen birçok sızıntı var. Bunlardan en yenisi özellikleri ve fiyatı hakkında bugün yapıldı. Geçtiğimiz günlerde olan prototip sızıntısından sonra Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact‘ın özellikleri de artık resmen sızdırılmış durumda.

Ortak özellikleri arasında;

Snapdragon 845 SoC,

4GB / 64GB bellek,

18:9 en / boy oranıyla Gorilla Glass 5 korumalı ekranlar,

korumalı ekranlar, 3.5mm kulaklık girişi bulunmuyor,

bulunmuyor, Arkaya monte edilen parmak izi sensörü yer alıyor.

Tabii ki ana fark ekran boyutu olacaktı. XZ2 için 5.7 inç ve XZ2 Compact varyantı için 5.0 inç olarak bu değerler görülüyor. Sony‘nin bu amiral gemileri özel bir müzik özelliğiyle gelecek ancak bu konu hakkındaki ayrıntılar şu anda oldukça az. Bununla birlikte cihazın titreşiminin de arttırıldığı biliniyor.

Fiyatlandırma konusuna gelecek olursak;

Xperia XZ2 799 Euro fiyat etiketi taşıyacak.

Küçük model olan XZ2 Compact ise 599 Euro fiyat etiketi ile gelecek.

Fiyatlar hakkında yazılan bu rakamlar yalnızca dedikodudan ibarettir. Daha ucuz veya daha pahalı olma ihtimalleri hala bulunmaktadır.

Satışlar ise 6 Mart‘dan itibaren başlayacak.