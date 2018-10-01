Sony Xperia XZ2 İncelemesi

Sony şirketinin izlediği yol haritasında büyük öneme sahip bazı önemli değişiklikler yaptığı artık bir sır değil. Yakın zamanda duyurulacak olan diğer yönetim pozisyonlarındaki yeni CEO değişikliğinin, Sony Mobile gibi belirli bölümlerdeki ürünlerdeki ve tasarımdaki değişikliklerin nasıl olacağını tam olarak söylemeyiz.

Sony şirketinin giderek daha da geliştiğinin göstergesi olan yeni Xperia XZ2 diğer telefonlarına göre daha fazla özelliğe sahiptir. 2018 amiral gemisi birçok yönden farklıdır ancak bazı özellikleri diğerlerine göre daha tartışmalı olmuştur.

Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum çerçeve, Gorilla Glass 5 arka ve ön; IP65 / 68; 153 x 72 x 11,1 mm, 198 g.

Ekran: 5,7 inç, 18: 9, FHD+IPS LCD, HDR, 424 PPI

Arka Kamera: 19MP, 1 / 2.3 “Sony IMX400 kamera, f/2.0 objektif, tahmini hibrid lazer / faz algılama / kontrast AF, patlama AF, beyaz dengesi için IR sensörü, LED flaş, özel donanım deklanşör tuşu, mobil görüntü için BIONZ işleme motoru; ISO 12,800

Video Kayıt: 4K video kayıt @ 30fps, HDR video 4K, 1080p @ 60fps, 1080p @ 960fps, 720p @ 960fps, Sabit Çekim; Stereo ses kaydı; Tahminli yakalama; ISO 4000

Ön Kamera: 5MP, 1/5 “Exmor RS, 23mm geniş açılı lens, 90 derece FOV, f / 2.2; 1080p video

Chipset: Qualcomm Snapdragon 845, Kryo 385 (8x özel Cortex-A75 @ 2.8GHz kadar ), Adreno 630GPU

Bellek: 4 GB RAM, 64 GB UFS + microSD (400 GB’a kadar)

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Pil: 3180mAh; Hızlı Şarj 3.0; Kablosuz Şarj (QI)

Bağlantı: Hibrid çift SIM (4G), 4G VoLTE, 5CA LTE Cat.18, 4×4 MIMO, çift bantlı Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS / GLONASS, NFC, USB 3.1 Tip-C

Ses: Dinamik titreşim sistemi, Yüksek çözünürlüklü ses, DSEE HX, LDAC, S-Force surround’li stereo hoparlörler, aptX HD ses

Misc: Parmak izi sensörü, arka ve ön kameralarla 3D içerik oluşturucu taraması, HDR video yükseltmesi için SDR

360 Derecelik Sony Xperia XZ2 Tasarım İncelemesi

Sony şirketi Xperia XZ2 ile telefon dünyasına oldukça iddialı giriyor. Öyle ki Xperia modelinin diğer cihazları bunun kadar iyi olacağa benzemiyor. Bununla birlikte Xperia XA2 ve XA2 Ultra modeller Sony’nin XZ2 ve XZ2 Compact gibi modellerine göre daha çok özellik sahibidir ve kullanıcı deneyimlemesi açısından çok daha geniş kategoride yer almaktadır.

Tasarım ve Donanıma Genel Bakış

Xperia XZ2‘nin arkasında ki kemer görünümü XZ2 Compact modelindeki gibi neredeyse belli değil. Ancak Sony dünyasında hala bir yenilik olarak bunu görürler. Eğim bir eksenle sınırlı değildir ve sırt kısmı aslında her noktaya kadar eğilir. Cam çerçevenin geçişi göz alıcı bir görünüm kazandırıyor. Estetik açıdan sahip olduğumuz tek gerçek şikayetimiz telefonun arka tarafında elinize çerçevenin hissedilmesi olabilir.

Sony iç kısımdaki donanım için ekstra alan yaratarak vücudu daha ergonomik hale getirme amacıyla eğrilebilen Gorilla Glass 5 ile arka kısmını oluşturdu. Ayrıca ilk bakışta oldukça gösterişli görünüyor.

Bununla birlikte, telefonun avucunda çok rahat hissedilirken, kayganlığından dolayı parmak izi karışıklığına sebep olduğu gerçeğini değiştirmez. Telefonun kalınlığı aynı zamanda arkadaki koruyucu bir kılıfın eklenmesiyle birlikte modern bir amiral gemisi için de dolgun bir his verdiği anlamına geliyor.

Kemerli sırt da şimdi bir parmak izi okuyucusunu kapsıyor. Bu durum Sony için bir ilk. Normalde işaret parmağınızı koyduğunuz yerde kamera lensi olduğundan nispeten daha ortada yeren alan parmak izi okuyucusu biraz sıkıntılı duruyor.

Buradaki parmak izi okuyucu hala önceki nesillerden hatırladığımız kadar hızlı ve doğal olarak her zaman açıktadır. Telefonun güç düğmesine basmak ise hızlı bir şekilde bekleme modundan uyandırır.

Aşağı inen üst kapak selfie kamerasının 13MP‘den 5MP‘e doğru çözünürlüğün düşmesine sebep olabilir. Yine de Sony güçlü bir stereo kurulumu için yeterli bir alan oluşturmuştur.

Ayrıca XZ2‘nin ön tarafında yer alan büyük bir Sony logosu üst taraftadır ve sol üst köşede bir RGB LED de vardır.

Tüm ön panel bir Gorilla Glass 5 ile kaplıdır. Ön camda tamamen modern bir görünüme bağlı olarak her yöne yuvarlatılmış kenarlar vardır.

Ekran

Sony, Xperia XZ2‘nin güncellemeleri görüntülemek için oldukça pratik bir yaklaşım sergiledi. Yeni ve ekstra uzun boy oranı hızla bir şekilde endüstri standardı haline geliyor. Son derece polarize edici çentik eğiliminin yanı sıra kavisli kenarlar gibi diğer bazı özellikler de çok daha az bir önem arz ediyordu. Bu yüzden Sony‘nin daha çok görünümü ön plana çıksın diye bu özellikleri kaldırmış ve daha sade bir ekran seçimine gitmiştir.

XZ2 üzerindeki 5,7 inçlik panel de, FullHD + çözünürlüğü telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alır. Köşelerin bu şekilde olması 424ppi video izleme oranını en iyi seviyeye çıkarır.

Ayrıca, Sony‘nin LCD yapımı giderek kendini geliştiren bir yol haline gelmeye başladı. Sony severlerin en çok tercihleri arasında yer alan Triluminos ekran ve X-Reality Engine gibi özellikleri bu telefon bünyesinde barındırıyor.

Ekran Testi 100% Parlaklık Siyah, cd/m2 Beyaz, cd/m2 Kontrastlık Oranı Nokia 8 0.382 703 1840 Samsung Galaxy S9 (Max Auto) 0 658 ∞ Samsung Galaxy S8+ Max auto 0 647 ∞ Samsung Galaxy Note8 (Max Auto) 0 647 ∞ Sony Xperia XA2 Ultra 0.404 631 1562 Huawei Mate 10 Pro (max auto vivid) 0 623 ∞ Sony Xperia XZ2 0.431 618 1434 LG V30 (Max Auto) 0.032 616 19250 Xiaomi Mi 6 0.462 603 1305 Sony Xperia XZ Premium (sRGB) 0.48 576 1200

Sony marka telefonların güçlü ekran performansı geçmişte de ön planda idi.

Geçmişine uygun olarak Xperia XZ2 oldukça parlak bir ekrana sahiptir ve maksimum 618 nit‘e kadar ulaşıyor. Siyahlar hala bizim istediğimizden biraz daha parlaktır ama etkileyici bir kontrast oranı oluşturmuyor.

Güneş ışığı okunabilirliği oldukça iyidir. Ancak yukarı belirtilen sayıların ev ortamında değil de ev dışında bir yerde yapıldığını göz önünde bulundurmalısınız.

Güneş Işığı Sonuçları

Ancak XZ2‘deki en büyük gelişme HDR desteğidir. Panel 10-bit renklerini destekler ve BT.2020 standardı için onaylanmıştır. Açıkçası HDR10 videosu gibi diğer endüstri standartlarıyla nasıl ilişkilendirildiğinin belirlenmesi biraz zordur. Şimdilik, HDR panelinden yararlanmak için 4K HDR özelliğini aktif edip dilediğiniz videoyu izleyebilirsiniz.

Sony, “Mobil için Gelişmiş X-Realite motorunun” bir parçası olarak otomatik bir yükseltme sistemi de sunuyor. SDR video içeriğini destekler ve oynatma sırasında renklerini HDR seviyelerine uygun olarak düzeltmeye çalışıyor.

Batarya Ömrü

Xperia XZ2, Xperia XZ1‘den daha büyük bir bataryaya sahiptir. En son model olan Xperia XA2 ölçüleri 142x70x9.7 mm ve 3,300 mAh batarya ile çalışıyordur.

Ancak Xperia XZ2, 153x72x11,1 mm ve sadece 3,180 mAh batarya ile birlikte çalışır. Tabii ki amiral gemisi kendi içindeki büyüklüğü ve ısı tasarımı ile birlikte bu özellik göz ardı edilebilir. Ama genel olarak arka tarafın biraz şişik olması daha fazla batarya ömrü olmasını gerektiğini düşündürmektedir.

Telefon, Quick Charge 3.0‘ı destekliyor ve hızlı şarj ile yapılan testlerde cihazın % 0′daki bataryası yarım saat içinde % 45‘e geldiği gözlemlendi.

XZ2 ayrıca QI kablosuz şarjını da destekliyor. Bu durum mümkün olan en hızlı 9W şarjı kullanmasından dolayı neredeyse hızlı sayılmaktadır.

Diğer tüm telefonlarda olduğu gibi Sony de şarj güçlerini dikkatlice kontrol ederek dahili güç paketinin ömrünü uzatmak için XZ2’yi “Qnovo Adaptive Charging and Battery” ile donattı.

Hoparlör

Daha önce de belirtildiği gibi Sony hala yeni XZ2 gövde tasarımında iyi bir stereo kuruluma sahiptir.

Aslında incelenilenler arasında en iyi olanlardan biridir. Yapılan testlerin çoğunluğunda Sony’nin iddiasını teyit edebilir.

Yani stereo hoparlörler XZ1‘den yaklaşık % 20 daha yüksektir. XZ2 son dakika partisine gitmek için yeterince yüksek değil, ama bir duş için harika bir şarkı çalma potansiyeline sahiptir.

Hoparlör Testi Voice, dB Pink noise/ Music, dB Ringing phone, dB Overall score Sony Xperia XZ Premium 62.9 65.2 71.6 Ort. Altında Sony Xperia XZ1 (ClearAudio+) 64.5 67.6 67.7 Ort. Altında Sony Xperia XZ1 65.4 68.0 69.1 Orta Samsung Galaxy Note8 67.8 69.5 71.5 iyi Sony Xperia XZ2 (ClearAudio+) 66.0 71.6 76.4 iyi Google Pixel 2 XL 66.2 70.4 78.2 iyi Sony Xperia XZ2 66.1 71.8 78.1 iyi Nokia 6 (Global version) 63.1 70.9 82.5 iyi

Ancak, tek başına büyük bir multimedya deneyimi için ses oluşturamaz. Fakat S-Force sistemi şaşırtıcı bir şekilde, “Front Surround” sesini canlı bir ses sistemi gibi hissettirebiliyor.

Ses Kalitesi

Ses kalitesi bakımından Xperia XZ2 modeli Sony şirketi için büyük bir ilerleme olarak gözükmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Japon şirketlerinin amiral gemilerine göre rakiplerini bayağı gerisindeydiler. Ancak bu sefer bir amiral gemisine layık bir performans oluşturdular. Aktif bir harici amplifikatöre bağlandığında XZ2 modeli ortalamanın üzerinde ses yüksekliği ve mükemmel bir netlik sağladı.

Kulaklığa bağlamak ise ses seviyesini orta düzeylere düşürmesine rağmen seslerde herhangi bir şekilde rahatsız edici bozulmalar olmamıştır. Sonuç olarak Xperia XZ2 herhangi bir büyük bir kusur olmaksızın ses kalitesi bakımından oldukça sağlam bir performans sundu.

Test Frekans Tepkisi Gürültü Seviyesi Dinamik Aralığı THD IMD + Gürültü Stereo Karıştırma Sony Xperia XZ2 +0.02, -0.01 -90.6 91.2 0.0020 0.0096 -89.2 Sony Xperia XZ2 (kulaklık) +0.04, -0.26 -89.4 91.9 0.0050 0.219 -60.7 Samsung Galaxy S9 +0.01, -0.03 -93.4 93.5 0.0057 0.0074 -93.9 Samsung Galaxy S9 (kulaklık) +0.02, -0.03 -93.0 92.9 0.0038 0.048 -75.5 HTC U11 +0.05, -0.11 -94.1 94.1 0.0017 0.0067 -94.5 HTC U11 (kulaklık) +0.05, -0.02 -93.7 93.8 0.0018 0.105 -53.7 LG V30 +0.02, -0.01 -93.2 93.1 0.0008 0.0069 -94.2 LG V30 (kulaklık) +0.03, -0.02 -92.9 92.9 0.0057 0.051 -68.1

Yazılım

Android Oreo ile Çalışan Xperia Launcher

Sony Xperia XZ2 modeli Android 8.0 Oreo güncellemesi ile çalışmaktadır. En son Android işletim sistemine rağmen cihazın sistem arayüzünde XA2, XA2 Ultra veya XZ1 gibi önceki modellerde kullanılan sistemle neredeyse aynıdır. Fazla bir farklılık olacak diye düşünmeyin.

Ancak Xperia Assistant uygulaması yeni bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. . Genel trendlere uygun olarak bu chat uygulaması AI teknolojisini kullanır. Ancak Bixby, Siri veya Google Asistan gibi çok özelliğe sahip değildir. Bunlardan farklı olarak Xperia uygulaması en azından şimdilik cihazın özelliklerinin bazıları için etkileşimli bir kılavuz ve kullanışlı bir yönetim merkezidir. Ana arayüzde ise doğrudan yazı yazdığınızda sohbet tarzında size cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Genel olarak Asistan, önerilen konular üzerinden size yol göstermektedir.

Snapdragon 845 Benchmark Performans Testi

Xperia XZ2 içerisinde bulunan yeni Snapdragon 845 işlemcisinin fazla bir özelliği olmamasına şaşırmamak gerekmektedir. Grafik performanslarına göre oldukça olağan bir hıza sahiptir. Giderek daha da detayları açıklanan bu yeni amiral gemisi telefonun Benchmark özellikleri daha detaylı bir şekilde halka sunulacak.

XZ2 genel olarak incelendiğinde yonga seti 4GB RAM ile çalışmaktadır. Ancak bir çok inceleme sitesinde bazen 6GB olarak da gösterilmektedir. Buradaki inceleme 4GB sürümünün incelemesidir.

Qualcomm‘un en yeni yongası olan 10nm LPP‘nin üretim süreci hala sürmektedir. Yeni Kryo 385 yonga seti 6 çekirdekli bir işlemci sunmaktadır. Dört yüksek performanslı Kryo 385 Gold çekirdeği yaklaşık olarak saatte 2.7GHz‘de işlem yapmaktadır. Mimarileri ARM’ın Cortex-A75 yongasını baz alınarak tasarlanmıştır.

Öte yandan diğer dört güç verimli Kryo 385 Silver çekirdeği 1,7 GHz‘de aktif bir şekilde çalışmaktadır. Mimarisi ARM’nin Cortex-A55 tasarımına dayanıyor. Ayrıca Adreno 630 GPU Snapdragon 835‘in içindeki Adreno 540‘dan % 30 daha güçlü bir kapasiteye sahiptir.

Kamera

Sony şirketi kamera donanımı konusunda diğer modeller ile aynı sistemi kullanmıştır. Arka kamera IMX400 ExmorRS yani 1/2.3 “, 1,22µm, bir f/2.0 lense sahiptir. Görüş alanı 25mm‘de (35 mm eşdeğer) oldukça geniştir.

XZ2 kamera sistemini daha mükemmel hale getirmek için Sony şirketi sensör ve kontrol devresi katmanları arasında çalışan mükemmel RAM yongası çözümünü kullanmışlardır. Kameranın, algılayıcının sabitlenmesini beklemek zorunda kalmadan algılayıcının anlık olarak yakaladığı şeyleri geçici olarak ultra hızlı bir tampon görevi gören yerde saklar bu sistem.

Xperia XZ2 Modelini Almalı mısınız?

Xperia XZ2 hakkında kesin olarak söylenebilecek olan şey, herhangi bir açık ve nesnel şekilde 2018 amiral gemisi olarak hayal kırıklığına sizleri uğratmayacağıdır. Yeni 18:9 HDR ekranı her zamankinden daha canlı ve daha etkileyicidir. Stereo ses kurulumu daha yüksektir. Daha net ve şimdi ek bir geribildirim katmanına sahiptir. Snapdragon 845 son derece hızlı bir performans sunar ve pil verimliliği için şaşırtıcı şekilde iyi bir şekilde optimize edilmiştir. Sony’nin saygın Motion Eye kamerasına sahip bu telefon sizler için oldukça iyi bir seçenek olabilir.