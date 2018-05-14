Sony çok uzun bir aranın ardından akıllı telefonlarında kullanmayı tercih ettiği tasarımı değiştirdi. Son tanıtılan amiral gemisi akıllı telefon modellerinde ilk modelden bu yana kullanılan tasarımın çok önemli olmasa da tasarım değişikliği ile gündeme geldiğini gördük. Tasarımı değişen modellerden birisi de Sony Xperia XZ2 akıllı telefonları oldu.

Değişen tasarımla beraber gelen yeni akıllı telefon modelinin, sistem değişiklikleri de bir hayli konuşuldu. Ancak yeni akıllı telefon modeli için en çok merak edilen yeni tasarımın ne kadar dayanıklı olduğu olmuştu. Öyle ki Sony Xperia XZ2 modelinde yapılan değişikliğin, dayanıklılık konusunda olumsuz bir etki oluşturacağı iddia edilmişti. İşte bu soruların yanıtı olacak dayanıklılık testi gerçekleştirildi.

Sony Xperia XZ2 Ne Kadar Dayanıklı?

YouTube üzerinden yayınlanan yeni dayanıklılık testiyle beraber Sony Xperia XZ2 modeli için oluşan soru işaretleri de giderilmiş oldu. Öyle ki yeni modelin tüm yönleriyle testleri ele alındı. Yapılan testlerde ise ilk olarak çizilmeye karşı direnç durumunun test edildiğini gördük.

Gorilla Glass camlarını kullanan ve bu sayede çizilmeye karşı beşinci seviyeye kadar dayanıklılık göstermeyi başaran Sony Xperia XZ2, 6’dan sonra tüm değerler içinse çizilmeye başlıyor. Diğer birçok modelde olduğu gibi bu seride de 7.seride tam anlamıyla çizilmelerin başladığını söylemek yanlış olmaz.

Soyulma testine geçildiği zaman ise yine yeni seri akıllı telefonların, kolayca soyulması gibi bir durumun söz konusu olduğunu görüyoruz. Öyle ki metal çerçeveye yer veriliyor ve bu nedenle telefonu maket bıçağının etkisiyle kolayca derin bir şekilde çizmek mümkün. Parmak izi sensörlerinde de yine diğer modellerde olduğu gibi çizilmeye karşı koruma bulunduğunu ve sensör çizilse bile okumanın gerçekleşebildiği görülüyor.

Yeni akıllı telefon modelinin genel değerlendirme konusunda ise dayanıklı olduğunu söylemek mümkün. Tıpkı diğer amiral gemisi akıllı telefon modellerinde olduğu gibi bu seride de maksimum bir seviyeye kadar koruma sağlanıyor. Tabii ki bir noktadan sonra telefon zarar görmeye başlıyor ancak genel kullanımlarda başarılı bir dayanıklılık değeri elde edilmiş durumda.