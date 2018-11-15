Sony Xperia XZ2 Premium Android Pie Güncellemesi Aldı

Satışa sunulmasının ardından uzun süredir Anroid Pie güncellemesini almayı bekleyen Xperia XZ2 Premium kullanıcıları nihayet sevindiren haberi aldı. Uzun zamandır beklenen Android 9 Pie güncellemesini alan en son Sony akıllı telefonu olmuştur.

Japon cep telefonu üreticisi geçtiğimiz ay Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 ve Xperia XZ Compact modellerinin Ekim ayı sonuna kadar Android Pie güncellemesini alacağın sözünü vermişti. Bunlara ek olarak da Xperia XZ2 Premium‘un Kasım ayında güncellemeyi alacağını vaat etmişti.

Fakat şirket Ekim ayı sonundaki üç Xperia telefonunun sözünü tutamamıştır. Sadece Sony Xperia XZ2 Premium ile ilgili vaadini gerçekleştirmiştir.

Sony XperiaBlog raporunda ki bilgilere göre, Xperia XZ2 Premium Android Pie güncellemesini almaya çoktan başladı. Güncelleme, Kasım güvenlik yamasının yanı sıra kamera arayüzünde bazı değişiklikler yapan yamaları kapsamaktadır.

Maalesef, güncellemeye ayrıntılı bir değişiklik eklenmemiş olduğundan, Sony’nin yeni bir arayüzü dışında, çift arka kameralı tek telefonu için herhangi bir iyileştirme gerçekleştirip gerçekleştirmediğinden emin olunamamaktadır.