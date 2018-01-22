Akıllı telefonların gelişen markalarından biri olarak değerlendirebileceğiniz Sony, uzun süredir tek bir tasarım modeliyle kullanıcıların karşısına çıktı. Xperia serileri ile özdeşleşen tasarımlarıyla dikkat çeken marka, ilk değişikliği ise CES 2018 fuarında yaptı. Tanıtılan her iki akıllı telefon modelinde de yenilenmiş bir tasarım kullanıldığını gördük.

Fakat bu tasarımda gerek çerçeve bölümleri gerekse de arka kapak dizaynlarıyla yine beğenilmemişti. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir FCC başvurusu Sony’nin akıllı telefon modellerinde tekrar tasarım değişikliğine gideceğini gösterdi. Bu kez tasarım değişiklikleri çerçeve kısmında öne çıkacak. Yeni gelecek modelin adının ise Xperia XZ2 Premium olacağı belirtiliyor.

Xperia XZ2 Premium Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların, amiral gemisi serilerinin yenilenmiş modeli olacağı iddiası var. Geçen sene gelen Xperia XZ Premium modelinin yenilenmiş serisi olarak karşımıza çıkması beklenen yeni telefonun, tasarım bölümünde ekran gövde oranı arttırılacak. FCC üzerinden yapılan başvuruya göre Xperia XZ2 Premium akıllı telefonlarının ekran gövde oranı %81 seviyesine çıkarılacak.

Telefonların boyu ise 152,79 mm olarak görüntülendi. Ayrıca genişlik kısmında da 72.42 mm bilgisi dikkat çekiyor. Hem uzunluk hem de genişlik ölçüleri, Xperia XZ Premium modeliyle aynı gibi gözüküyor.

Ancak eski modelin ekran gövde oranının %73 seviyesinde olması, sonunda Sony’nin de yeni akıllı telefonlarıyla beraber çerçeveleri daha küçük bir seriye geçiş yapacağını gösteriyor. Geniş çerçeveleriyle dikkat çeken ve eleştiri alan tasarımı sonunda, tam ekran çerçevesiz tasarıma taşıyacağı görülen Sony’nin bu modeli haliyle çok daha ilgi çekmeyi başaracak.

Xperia XZ2 Premium adı ile gelmesi beklenen yeni modelin sistem özellikleri konusunda ise hiçbir bilgi paylaşımı yapılmadı. FCC onayında bu konuda da bir bilgi karşımıza çıkmadı. Sadece tasarım kısmında bilgilerin paylaşıldığı görülüyor.

%81 ekran gövde oranının boyutların değişmeden gelmesi dışında beklenti amiral gemisinin yeni modeli olduğu için sistem özelliklerinin de üst düzey olması bekleniyor. Snapdragon 845 modeli işlemciler gibi üst düzey işlemciler ve 6 veya 4 GB RAM bellek gibi detaylar bekliyoruz. Bu detaylar gelmeye başladıkça sitemizde bu detaylara yer vereceğiz.