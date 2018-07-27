Sony Xperia XZ2 Premium modeli Sony‘nin şu anda sunduğu en gelişmiş telefon diyebiliriz. Benzersiz bir 5.8 inç 4K 2160 x 3840 piksel ekrana sahip telefon en üst düzey Snapdragon 845 yongasını ve gelişmiş bir kamerayı bünyesinde barındırıyor.

Peki Xperia XZ2 Premium’daki pil ömrü nasıl?

3540mAh‘lık bir batarya ile donatılmış cihaz bu boyut için ortalama kapasiteye sahip. Ancak tek başına pilin boyutu önemli olan tek şey değil. Yazılım optimizasyonu ve ekran güç yönetimi hepsi bir telefondaki gerçek pil deneyiminde büyük bir rol oynuyor.

Xperia XZ2 Premium‘un pilinin gerçekten ne kadar iyi olduğunu görmek için tescilli pil testini telefonda çalıştırdık. Aynı testte diğer cihazlarla da çalışıyoruz. Böylece gerçek hayattaki sonuçlarını görebiliyoruz ve rekabetlerini ölçebiliyoruz. Sonuçlar şimdi burada XZ2 Premium’un pil ömrünün ne kadar iyi olduğunu bize gösteriyorlar.

Pil Ömrü (saat)

(yüksek olan daha iyi)

Gördüğünüz gibi Xperia XZ2 Premium aslında diğer Sony modellerinden daha düşük puanlar alıyor. Sony dışındaki diğer cep telefonlarıyla karşılaştırıldığında aşırı değerlere sahip görünüyor. Bu artan pil boşalmasının sebebi muhtemelen ekranın daha yüksek çözünürlüğü ile bir ilgisi var.

Deneyimlerimizde batarya bizi bir günlük normal kullanımdan geçirecek kadar sürdü. Ama çok daha fazlası olmadı.

Şarj tarafında ise Xperia XZ2 Premium‘un şarjı bitmiş bir pili şarj cihazında tam şarjlı olan % 100’e ulaştırması 172 dakika sürüyor. Bu kesinlikle çok yavaş ve daha hızlı şarj hızları elde edip edemeyeceğimizi görmek için telefonu farklı bir şarj cihazıyla da şarj etmeyi denemek isteriz. Xperia XZ2 Premium’daki şarj süresinin aşağıdaki diğer amiral gemisi telefonlarıyla nasıl karşılaştırıldığına bakın:

Şarj Süresi (dakika)

(düşük olan daha iyi)

Bu daha yavaş şarj hız performansını dengeleyen bir ekstra kablosuz şarj desteği oluyor. XZ2 Premium kablosuz şarjı destekliyor ve bir Qi kablosuz şarj cihazına kolayca takılıp şarj edilebiliyor.

Xperia XZ2 Premium akıllı telefonunda pil ömrü ile ilgili sizin deneyiminiz nedir? Telefon ile bir günü tamamlayabiliyor musunuz? Deneyimlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz.