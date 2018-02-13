Sony Xperia XZ2 Pro Özellikleri Sızdırıldı

Yeni bir Sony akıllı telefonu olan Xperia XZ2 Pro modeli bugün bir HTML kıyaslama testiyle sızdırıldı. Cihaz test sonuçlarında Xperia XZ2 Pro takma adını taşıyor. Testte Android 8.1 Oreo ile çalışıyor ve rapordaki “ekran boyutu” bölümü telefonun en-boy oranı 18:9 olacak şekilde öne çıkıyor.

Bu sızıntı ayrıca cihazın model numarası H8116 taşıdığını ortaya koyuyor. Hatırlarsanız aynı model numarasına sahip bir Sony cihazı geçen yılın Aralık ayında sızdırılmış ve 2160×3840 piksellik bir ekran ortaya çıkmıştı.

Zaten bir Xperia XZ Pro‘nun MWC 2018‘e geleceğine dair söylentiler vardı. Ancak şimdi yeni gelecek cihazlara XZ2 Pro‘nun da ekleneceği artık kesin gibi görünüyor. Snapdragon 845 SoC, çift arka kamera kurulumu (18MP+12MP), 13MP ön kamera, 6GB RAM, 64GB/128GB depolama seçenekleri ve 3420mAh pil gibi diğer söylentiler de bulunuyor.Etiketler Sony‘nin bu yıl Xperia serisine birçok farklı model ekleyeceğini zaten biliyorduk. Bu günlerde ortaya çıkan farklı modellere ait sızıntılar bu tezlerimizi doğruladılar. MWC 2018 etkinlikleri sırasında Sony standının çok hareketli geçeceği kesinleşti. MWC 2018 başladığında tüm son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip ediniz.