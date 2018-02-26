Sony’nin tasarım değişikliğine adım atacağı belirtilen akıllı telefonları Sony Xperia XZ2 ve Sony Xperia XZ2 Compact modelleri tanıtıldı. Markanın sonunda yeni tasarıma adım atmasını sağlayan, yeni amiral gemisi serisi akıllı telefonların özelliklerinin de bir hayli beğeni topladığını ekleyelim. Hemen yeni modellerin fiyatı ve özellikleri konusunda detaylara geçiş yapalım.

Sony Xperia XZ2 Özellikleri ve Tasarımı

Yeni amiral gemisi akıllı telefon modelinin tasarımından söz edelim. Sony sonunda tek düze olan kare tasarımından vazgeçmiş durumda. Yeni akıllı telefonların, bir parmak çerçeve bölümü bulunmuyor. Bunun yerine alttan Sony logosu kadar bir boşluk bırakıldığını ve üstten ise sadece kamera alanı boşluğu bırakıldığını görüyoruz.

Yeni akıllı telefonların yan kısımlarında ise çok ince çerçevelere yer verilmiş. Arka kısımda ise tamamen yerleşim değiştirilmiş durumda. Biraz daha kavisli bir yapı kullanan akıllı telefonun, kamerasının aşağı indirildiğini ancak ortalandığını görüyoruz. Kameraların hemen altında ise parmak izi sensörlerine yer verilmiş. Açıkçası parmak izi sensörleri telefonun orta kısımlarına kadar inmiş durumda.

Ekran Özellikleri

Tasarımı bu şekilde olan Sony Xperia XZ2 modelinin ekran özelliklerinden söz edelim. 5.7 inç ekran boyutuna sahip olan telefon, Full HD+ ekran çözünürlük değeri sunuyor ve 2:1 oranı sunulmakta. Ekranın HDR BT ekran olmasıyla beraber 424 PPİ piksel yoğunluğu sunulmuş. Ekran gövde oranında ise %76.1 gibi bir değer elde ediyoruz. Sony için bu değer oldukça yüksek.

Teknik Özellikler

Amiral gemisi serisi olması nedeniyle zaten yüksek özellikler beklediğimiz telefonun, teknik kısmında beklenen oldu. Snapdragon 845 modeli işlemcilerle beraber gelen model, 2.8 GHz hız değeri sunuyor. 4 çekirdeği 1.8 GHz değerinde Kryo 385 Silver olan işlemcilerin, 4 çekirdeği ise 2.8 GHz Kryo 385 Gol işlemcileri kullanılıyor. Grafik biriminde de Adreno 630 kullanılmakta. Zaten Snapdragon 845 işlemcilerinin beraberinde gelen işlemciler bu şekilde.

RAM bellek kısmında ise 4 GB RAM bellek kullanımına yer veriliyor. Yeni bellek teknolojisi kullanan telefonların, 64 GB depolama alanına sahip olduğunu da ekleyelim. Tabii ki depolama alanı için farklı seçeneklerde yok değil.

Kamera Özellikleri

Sony’nin kamera özellikleri kısmında önemli adımlar atan bir marka olduğunu biliyoruz. Yine başarılı kameralar sunan akıllı telefon, 19 MP f/2.0 diyafram açıklıklı, 25 mm lenslere sahip. 4K video kayıt ve 60 Fps çekim yapabilen kameraların, HDR desteği de bulunuyor.

Motion Eye adı ile tanıdığımız kameraların 960 FPS yavaş çekim özelliği de bulunuyor. Kameraların 12800 ISO değeriyle beraber profesyonel kameralara yetiştiği bile söyleniyor. Özellikle 3D tarama özelliğinin buna etkisi oldukça fazla. Ön kısımda ise 5 MP değerinde EIS destekli kameralar bulunuyor.

Bataryaları 3180 mAh değerinde olan ve Android Oreo işletim sistemine sahip olan telefonların, IP68 sertifikası kullandığını da ekleyelim.

Sony Xperia XZ2 Sensörleri

Parmak izi tarayıcı (arkaya konumlandırılmış), gyro, ivmeölçer, yakınlık, barometre, pusula, renk spektrum, Qi kablosuz şarj, MP4/DivX/XviD/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, S Force Stereo hoparlör

Sony Xperia XZ2 Compact Farkları

Bir diğer model ise Compact modeli olarak karşımıza çıktı. Ana modelin daha küçük bir serisi olan telefonların, arka kamera yerleşiminin biraz daha yukarı bir konumda olduğunu görüyoruz. Ana model kadar aşağıda olamayan kamera yerleşimi var.

Bunun dışında ekran boyutu ise 5 inç olarak açıklandı. Batarya kapasitesi de 2870 mAh değerine inen telefonların, iQ kablosuz şarj teknolojisine sahip olmadığını da görüyoruz. Başka bir farkı bulunmuyor.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Her iki modelinde çıkış tarihinin net açıklaması yapılmadı. Fiyat konusunda da bilgi verilmedi. Mart sonuna doğru bu modellerin gelmesini bekliyoruz. Renkler ise siyah, pembe, gümüş ve yeşil olarak açıklandı.