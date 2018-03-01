Sony, MWC 2018’de yeni amiral gemisi ikilisini Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact‘ı piyasaya sundu. Sektör “normal” bir amiral gemisi ve büyük bir versiyon olarak “Plus” modeli yaparken, Sony ters yöne gidiyor ve ana akım amiral gemisinin yanında kompakt bir telefon sunuyor. Bu şekilde güç ve özelliklerden ödün vermeyen uygun fiyatlı bir cihaza sahip olmak isteyen insanlar da mutlu oluyorlar.

Ancak Compact telefon büyük telefonların hiç bir zaman kopyası olmadı. Genellikle bazı minimal köşeler ve bazı özellikler hafif sınırlandırıldı. Compact telefonlar çok da kötü değiiler ancak yine de ana modele göre hafif bir düşüşleri var.

Kendinize şirin küçük bir Xperia XZ2 Compact satın almak isterseniz, Xperia XZ2 ile Xperia XZ2 Compact arasında temel farklılıkların olduğunu unutmayın! Sizin için aşağıdaki listeyi derledik;

1. Boyut Karşılaştırması

Compact ailesinin adı, ana modelin daha küçük sürümleri olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Xperia XZ2, 18:9 en-boy oranı ile 5.7-inç ekrana sahiptir. XZ2 Compact ise aynı oranda 5 inç ekran ile gözle görülür şekilde daha küçük durur. Detaylı ekran bilgileri aşağıdaki görselde bulunuyor.

2. Tasarım Karşılaştırması

Sony, cam sırtları telefonlarında kullanmayı her zaman sevmiş ve birkaç nesildir Xperia’lar için kullanmaya ara vermesine rağmen Xperia XZ2‘de tekrar bu huyuna başlıyor. Kayganlık hissi ve cam panelin parmak izi biriktirme özelliklerinden hoşlanmıyorsanız, Xperia XZ2 Compact‘ın metal kabuğu taşıdığını bilmekten mutluluk duyacaksınız.

3. Dinamik Titreşim Sistemi Farkı

Sony‘nin sunduğu bu garip yeni özellik normal Xperia XZ2‘ye özeldir. Temelde şu anda izlediğiniz veya oynadığınızın sesi analiz eder ve ekrandaki içeriğinizden gelen sesli dalgalanmaları ve diğer düşük frekanslı sesler olduğunda titreşmek için iki rotor motorunu etkinleştirir. Xperia XZ2 Compact‘ın bu özelliği yok. Endişelenmeyin yine de önde ateş eden harika bir stereo hoparlörleri var.

4. RAM Farkı

Sony Xperia XZ2 6 GB RAM ile oldukça cömert bir telefon diyebiliriz. XZ2 Compact “yalnızca” 4 GB‘a sahiptir, ancak endişe etmeyiniz – bugünün standartlarına göre yeterince işinizi görecektir.

5. Pil Farkı

Daha küçük bir telefonda bileşenler için daha az alana sahibiz ve bu da daha küçük bir pil anlamına geliyor. Xperia XZ2, 3180 mAh pile sahipken, XZ2 Compact‘ın 2870 mAh bir pili var. Her iki telefonun da aynı güçlü Snapdragon 845 işlemcisini ve aynı 1080×2160 piksel çözünürlüğünü kullandığını göz önüne alırsak, Compact‘ın pil ömrü belirgin şekilde kısa olacaktır. Her ikisinde de bazı pil testleri gerçekleştirdiğimizde bunu daha iyi göreceğiz!

6. Kablosuz Şarj Desteği

Compact bir cam arka kapağının olmaması nedeniyle, endüstrinin şu anda kullandığı kablosuz şarj yöntemleri çıplak metal bir kapak ile çalışmadığından bu modelde kablosuz şarjdan ödün vermemiz gerekiyor. Normal XZ2 modeli ise kablosuz şarjı destekliyor.

7. LTE Bağlantı Hızı Farkı

Xperia XZ2; LTE Cat18’i (1400 Mbps) desteklerken, XZ2 Compact; Cat 15 (800 Mbps) ile sınırlıdır. Bu konuda çok fazla endişe etmiyoruz; XZ2‘nin saniyede 150 MB ile indirebileceği anlamına gelir; buna karşın Compact‘ın en üst hızı saniyede 100 MB ile sınırlandırılmıştır. Muhtemelen bildiğiniz gibi mobil sağlayıcıların hizmetleri bu numaraları şimdiye kadar tutturmaktan çok uzaktır. Bu nedenle Sony telefonlarının her ikisi de bu konuda gelecekte dayanıklı olacaklarına gayet eminiz.

8. Fiyat Farkı

XZ2 ve XZ2 Compact‘ın sırasıyla Avrupa’da 800 Euro ve 600 Euro’ya mal olacağını biliyoruz. İkisi arasında oldukça fiyat farkı olduğunu görebiliyoruz. Bu yazımızda sizlere aralarındaki farkları anlatabildiğimizi düşünüyoruz. Şimdi XZ2 mi yoksa XZ2 Compact mı bunu kendiniz kıyaslayarak en iyi seçimi yine kendiniz için yapın!