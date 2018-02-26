Sony, bugün MWC 2018’de en son amiral gemisi çifti olan Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact modellerini tanıttı.

Telefonlar geliştirme süreci boyunca birçok kez değişikliğe uğramıştı. Xperia XZ2 ve XZ2 Compact modelleri Sony‘nin geleneksel tasarımlarına nazaran yepyeni bir görünüm ve oldukça cesur bir model ile karşımıza çıktı.

Kıvrımlı kenarlar, sırt çemberleri ve 2.5D Gorilla Glass 5 ekranı, Sony‘nin “Ambient Flow” tasarımı olarak adlandırdığı tasarım şablonunda bir araya getirildi. Simetri hala merkezî bir parça olarak gözümüze çarpmakta çünkü Sony bunu her modelinde yapıyor. Parmak izi okuyucu şimdi arkaya monte edilmiş ve telefon ABD’de artık yasal sorunlar yaşanmayacak sözüyle geliyor.

Hem XZ2 hem de XZ2 Compact, anti-büküm metal çerçeve ve IP65/68 suya dayanıklılık derecelendirmesine sahip bir Gorilla Glass 5 ile geliyor.

Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact Ekran Özellikleri

Hem XZ2 hem de XZ2 Compact sırasıyla 5.7 inç ve 5.0 inç ekstra uzun 18:9 ekranlar ile birlikte geliyor. Her ikisi de XZ1 Compact modeline kıyasla bir adım önde olan FullHD+ çözünürlüğünde pikselleri destekliyor. Sony‘nin yeni panelleri HDR sertifikasına sahip ve kameralarının da kaydedebildiği görüntü BT.2020 standardını destekliyor.

Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact Kamera Özellikleri

Söz konusu kameranın özellikleri;

Xperia XZ1 jenerasyonundan elde edilen 1/2.3 “ Sony IMX400 / foto-2.0 ünitesi ile aynı olan 19MP kamera,

jenerasyonundan elde edilen 1/2.3 “ IMX400 / foto-2.0 ünitesi ile aynı olan 19MP kamera, 5 eksenli stabilizasyon,

Akıllı hibrid lazer,

Faz tespiti,

Kontrast AF,

Burst AF,

Beyaz dengesi için IR sensörü,

LED flaş…

Snapdragon 845 ISP ve Qualcomm ile yapılan işbirliği sebebiyle XZ2 ve XZ2 Compact, yeni nesil BIONZ görüntü işleme algoritmasına sahiptir. Bu algoritmanın düşük ışıklı ortamlarda genel renk sunumu ve gürültü azaltma konusunda yardımcı olduğu söyleniyor. Yeni kamera özelliklerine gelince her iki telefon da 4K HDR video kaydedebiliyor. Aslında bakarsanız bu özellik şu anda akıllı telefon dünyasında bir ilk diyebiliriz.

Sony‘nin yeni HDR panellerinde izlemek için ideal bir HEVC 10-bit ve BT.2020 renk standardı kullanılıyor. Yavaş hareketli video çekimlerinde çözünürlük açısından bir yükselme görüldü ve şimdi 1080p@960fps’de kaydedilebiliyor. Tek sorun ise Sony‘nin özel ISS RAM boyutunun büyümemesi olabilir.

Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact Detaylı Özellikleri

Sony Xperia XZ2 ve Sony Xperia XZ2 CompactSes bölümünde de dikkate değer bazı değişiklikler var. Öncelikle maalesef her iki telefonda 3,5 mm’lik ses çıkışı yok. Oldukça hayal kırıklığı yaşatsa da yeni tasarım ile gelen canlı profili göz önünde bulundurarak (XZ2 için 153 x 72 x 11.1 mm ve Compact için 135 x 65 x 12.1 mm) bu biraz gözardı edilebilir duruyor. Bununla birlikte stereo hoparlörler XZ1‘e kıyasla %20 daha yüksek ses veriyorlar. Xperia XZ2 ayrıca yeni bir Dinamik Titreşim sistemine sahip. Müzikte bas seslerini simüle etmek ve bildirim titreşimleri geliştirmek için geniş frekanslı bir titreşim motorunu kullanıyor. Titreşimin varlığı ve yoğunluğu bir uygulama ile kontrol edilebilir.Ne yazık ki XZ2 Compact dinamik titreşim sisteminden yoksun. Bir kaç tane donanım farklılığından biri bu olabilir. Bir diğer eksik ise kardeşi üzerinde bulunan QI Kablosuz şarjın kendisinde olmaması. Diğer tek önemli fark ise LTE bağlantısı. Normal XZ2 modeli Cat.18 hızları için derecelendirilirken, daha küçük olan XZ2 Compact modeli Cat.15 ile hayatına devam etmek zorunda kalacak.

Bunların dışında donanım açısından iki telefonda neredeyse aynı diyebiliriz. Snapdragon 845 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı da microSD ile genişletilebiliyor. Diğer paylaşılan özellikler arasında Wi-Fi AC, NFC, Bluetooth 5.0, GPS ve GLONASS ve USB 3.1 Type-C yer alıyor. Compact’ın daha küçük boyutu normal XZ2’de bulunan 3180mAh pile kıyasla 2870mAh pile sahip olmasından kaynaklanıyor.

Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact Çıkış Tarihi

Xperia XZ2; Siyah, Gümüş, Derin Yeşil (Petrol Mavisi) ve Kül Pembe renklerde sunulurken, XZ2 Kompakt; Siyah, Beyaz Gümüş, Yosun Yeşili ve Mercan Pembesi renk seçeneklerine sahip. Her ikisinin de, Mart ayının sonlarında veya Nisan ayının başında raflara gelmesi bekleniyor. Fiyatlandırmaya dayanan herhangi bir bilgi henüz yok.

Tanıtım sırasında gösterilen iki tür resmi telefon kapağı vardı: Style Cover Touch ve Style Cover Stand. Aynı zamanda her XZ2 ve XZ2 Compact ünitesiyle birlikte gönderilecek eş zamanlı şarj ve ses çıkışı için yeni bir Type-C adaptörü bulunuyordu. Diğer donanımlar arasında bir çift kulaklık kablolu/kablosuz olarak SBH90C ve STH40D model numaralarıyla yer aldı. Ayrıca WCH20 kodlu kablosuz QI şarj istasyonu ve çıkarılabilir bir stand da görücüye çıktı.