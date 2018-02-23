Sony sızıntılarda da gördüğümüz gibi tasarım dilini değiştiriyor. Bugünkü sızıntı ile Sony Xperia XZ2‘nin görüntüsünü ve özelliklerinden bunu anladık diyebiliriz.

Bize sızıntılardan gördüğümüz kadarıyla XZ2 Compact‘ın daha büyük modeli olan Sony Xperia XZ2‘nin önden ve arkadan görünüşü sunuldu.

XZ2 ikilisi Snapdragon 845’i ilk sunan model unvanını taşıyanlar arasında olacak. Ayrıca Sony‘nin ilk 18:9’luk ekranına sahip olacaklar. Bu özelliklere @evleaks’ten gelen en yeni bilgilere göre 1080p+ çözünürlüklü bir 5.7″ ekran da eklenmiş durumda.

Sızıntılara göre Xperia XZ2, XZ Premium’un varolan kamerasını f/1.8 diyafram değerine yükseltiyor. İlginçtir ki süper slow-motion video kaydı da 1080p çözünürlüğe yükseltildi.

Diğer değişiklikler ise parmak izi okuyucuyu arka panele koyma ve 3.5 mm ses girişinin çıkartılmasıdır. Hem XZ2 hem de XZ2 Compact modelinin sırasıyla 3180mAh ve 2870mAh pile sahip olacağı diğer sızdırılan bilgiler arasında yerini alıyor.

Ancak bir noktada iki telefon ayrılıyor; büyük model stereo hoparlörlere sahip olacak, küçük olanı ise bu hoparlörleri alamayacak. Su ve toz geçirmezlik konusunda henüz bir gelişme yok.

Sony‘nin MWC 2018 gösterisi Pazartesi günü olacak ve resmi bilgiler için bir canlı yayın da tüm dünyaya sunulacak.