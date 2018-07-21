Sony, yeni amiral gemisi akıllı telefonlarıyla beraber yeni akıllı telefon tasarımına geçmeye hazırlanıyor. Markanın Xperia modellerinde çok uzun bir süredir kullandığı tasarıma artık son verdiğini ve son seri akıllı telefonlarda yeni bir tasarım yüzüne geçtiğini biliyoruz. Markanın bu yeni tasarım yüzünü de Sony Xperia XZ3 akıllı telefonlarıyla beraber devam ettirmesi bekleniyor.

Yeni amiral gemisi modeli olmasının dışında, yenilenmiş tasarımı devam ettirecek model olarak öne çıkan telefon için sürekli görseller gelmeye devam ediyor. Bu kez merakla beklenen tasarımı ortaya koyan kılıf görselleri yayınlandı.

Sony Xperia XZ3 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefon modellerinin içerisinde tasarımıyla en çok dikkat çeken telefonlardan biri olması beklenen Sony Xperia XZ3, paylaşılan kılıf görsellerinde de yine fark oluşturmayı başardı. Öyle ki paylaşılan yeni görsellere göre akıllı telefon ilginç bir arka kapak tasarımına sahip olacak. Telefonun üst üste sıralanmış olan çift kamerası bulunacak ancak bu kameralar diğer modellerden farklı olarak tam orta kısımda ve biraz daha aşağı doğru yaklaştırılmış biçimde gelecek.

Genelde kameranın altında yer alan sensörler ve flaş ışıkları ise kameranın hemen üzerinde taşınacak. Parmak izi sensörleri ise yeni tasarımda yine kameraların altında yer alacak.

Bunun dışında genel tasarım kısmında da Sony Xperia XZ3 modelinin rakiplerinden biraz daha farklı olarak dışa doğru eğimli bir tasarım sunduğunu göreceğiz. Arka kapak kısmında sunulan farklı yapının, ön kısımda da kendisini göstermesi bekleniyor. Yine tam olarak çerçevesiz bir model görmek mümkün olacak.

Çerçeve alanları diğer akıllı telefon modeline göre daha da inceltilecek ancak Sony Xperia XZ3 modelinde de tamamen çerçevesiz bir model olmayacağı görülüyor. Paylaşılan kılıf görsellerinde de bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Telefonun alt kısmında Sony logosunun aynı şekilde kalacağını da ekleyelim. Bu kısımda da bir değişiklik söz konusu değil. Son serilerde sunulan yenilenmiş tasarım, bu kısımlarda aynen sabit kalacak gibi gözüküyor.

Telefonun teknik özellikler kısmını da yeniden hatırlatalım. Bu tasarımla beraber fark yaratması beklenen model, amiral gemisi akıllı telefon serilerine dahil olacak. Snapdragon 845 işlemcilerini kullanacağı bilinen telefonun, 6 GB RAM bellek miktarı ve 18:9 geniş ekranlarıyla beraber gelmesi de yine beklentiler arasında. Tüm bu teknolojilerin kesinleşeceği tanıtım için ise IFA 2018 etkinliğini beklemek gerekecek.