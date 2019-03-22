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Sony Xperia XZ3 DxOMark Kamera Sonuçları Hüsran!

2019 yılının en iyi DxoMark puanına sahip amiral gemisi Xiaomi Mi 9 olurken, Sony Xperia XZ3 modeli ise en kötülerden birisi oldu...

By Muhammed Arslan

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Sony Xperia XZ3 DxOMark Kamera Sonuçları Hüsran!

Son nesil akıllı telefonlar için yüksek kaliteli kamera modülünün çoğunu üreten bir üreticiden böyle bir şey duymak çok garip. DxOMark’taki yorumcuların Sony’nin en son ki amiral gemilerinden biri olan Sony Xperia XZ3 hakkında düşünceleri bu.

Yeni amiral gemisinin kamera bölümü hayal kırıklığı yaratıyor. Telefon, kamera performansı hakkında ayrıntılı bir görüş ve aynı zamanda sadece 79 puanlık kötü bir puan veren DxOMark ekibi tarafından test edildi ve incelendi.

Telefon, web sitesinin ana sayfasında bulabileceğiniz en iyi 50 en iyi kameralı cep telefonlarından biri olarak görünüyor. Ama DxOMark, iPhone 7 ve Asus Zenfone 5 gibi orta seviye cihazlardan daha da kötü olduğunu düşünüyor.

Sony Xperia XZ3 DxOMark Kamera Sonuçları Hüsran!

Sony Xperia XZ3 fotoğraf bölümünde 76, video bölümünde ise 85 puan aldı ve ortalama puanı ise 79 puan. En önemli nitelikleri arasında iyi görüntü dokusu, hoş renkler ve fotoğraflar için mükemmel pozlama var.

Öte yandan, DxOMark’ın gösterdiği gibi, kamera düşük ışık koşullarında korkunç: düzgün çalışması için yarım saniyeye kadar zaman alan çok daha yavaş bir otofokusu var ve doygunluk çok yüksek.

KaynakDxoMark
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