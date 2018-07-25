Sony Xperia XZ3 Modeli 48MP Tek Kamera Geliyor!

Xperia XZ3 ile ilgili ilk söylentiler arka taraftaki iki kameranın yeni bir hikayesini anlatmak için bugün ortaya çıktılar. Muhtemelen Xperia XZ2 Premium‘un kullandığı kameralardı ama son zamanlardaki en son hikayeler ilk başta şüpheli görünüyordu. Ama şimdi bu söylentinin gerçek olduğu ortaya çıktı.

Daha önce cihazın arka yüzünde ikinci kamera eksikliğini 360 derece olarak da görüntüledik ve şimdi bir kıyaslama listesinde telefonun iki yerine arkada gelişmiş bir tek kameraya sahip olacağını gösteriyor. H8416 model numaralı telefon 47MP çözünürlüğe sahip tek bir kamera ile GFXBench‘te görüntülendi.

Çoğunuzun bildiği gibi referans listeleri gerçek özelliklerden biraz sapma eğilimindedirler. Ancak biz muhtemelen Sony‘nin yeni tanıttığı 48MP IMX586 sensörüne bakıyoruz. Bu sensör Huawei‘nin P20 Pro üzerindeki 40MP sensöründen daha yüksek bir çözünürlüğe sahip ve aynı Quad Bayer teknolojisini kullanıyor.

Ardından yine canlı bir fotoğraf sızıntısında çift kamera konfigürasyonunu ve hatta sensör kurulumunun bir fotoğrafını görmüştük. İdeal olarak Sony çelişen raporları açıklayan iki cihaz yerine şu anda bir tane hazırlıyor.

Bir ay kadar sonra bu karışıklığın giderileceğini düşünüyoruz.