Sony akıllı telefon pazarında yeniden listelere girmek için adımlar atmaya başladı. Markanın bunun için ilk olarak tasarım değişikliklerine gitmeye başladığını gördük. En son amiral gemisinde önemli tasarım değişiklikleri yaparak, yeniden öne çıkmaya çalışan markanın, Sony Xperia XZ3 modeliyle beraber ise tasarım değişikliğini tamamlayacağı düşünülüyor.

Yeni amiral gemisi modeli olacak olan Sony Xperia XZ3 modeli için paylaşılan bilgilerde bu yönde heyecan yaratıyor. Son olarak telefonların tasarımı için bir video yayınlandığından söz etmiştik. Şimdi ise Sony Xperia XZ3 modeli için yeni bir performans testi sonucu ortaya çıktı.

Sony Xperia XZ3 Tasarımı Doğrulandı Mı?

Xperia XZ3 modeline ait olduğu belirtilen performans testi sonuçları çok dikkat çekici. Öyle ki bu sonuçlarda yer alan bazı detaylar, tasarım konusunda Sony Xperia XZ3 modelinin beklentileri karşılayacağını kanıtlıyor. Paylaşılan görsellere göre Xperia XZ3 modelinde gerçekten tek arka kamera bulunacak.

Ancak bu arka kamera daha öncede sitemizde yer verdiğimiz yeni sistem 48 MP kamera olacak. Sony IMX586 sensörleriyle beraber geleceği konuşulan kameraların 48 MP olmasının yanında özellikleri de bir hayli dikkat çekici olacak. Öyle ki modelin kamerasının hem 4K video hem de fotoğraf çekebileceği ve 60 fps değeri sunabileceği konusunda bilgiler var. Tek arka kameranın kullanılacağının görülmesi ise dediğimiz gibi kısa süre önce bahsettiğimiz tasarım değişikliklerini onaylıyor.

Kameralar ve tasarım bir yana, Sony Xperia XZ3 modelinin teknik özellikler kısmında da çok daha başarılı bir seri olacak. Snapdragon 845 işlemcilerini kullanacak olan telefonun, 6 GB RAM bellek miktarına sahip olacağı ve 64 GB depolama alanı kullanacağı konusunda da bilgiler var. Ayrıca bu modelin ilk kez ekran bilgileri de ortaya çıkmış durumda.

Paylaşımlara göre serinin içerisinde 5.7 inçlik bir ekrana yer verilecek. 5.7 inçlik ekranın çözünürlük değerinin ise 2160 X 1080 piksel olacağından söz ediliyor. Tüm bu detayları ise IFA 2018 etkinliğinde göreceğiz. Şimdilik ortaya çıkan bilgiler bu şekilde. Yeni detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.