Bir yandan satışlarını arttırdığı iddiasıyla gündeme gelse de bir diğer yandan zor günler geçirdiği ve bazı ülkelerden çekileceği konusunda iddialar gündeme gelen Sony, tüm bu iddialar eşliğinde yeni akıllı telefonlarını geliştirmeye devam ediyor. Markanın yeni seri akıllı telefon modelleri için ise çoktan hazırlıklara başladığı belirtiliyor. İlk olarak XA3 modelinin geleceği ve bu modelin orta segment serisini güncelleyeceği konusunda bilgiler verilmişti. Hemen sonrasında ise Sony Xperia XZ3 amiral gemisi modeli için iddialar ortaya çıktı.

Tasarımı konusunda bilgileri paylaşılan ve bazı kılıf görselleri ortaya çıkan akıllı telefonların, şimdi ise videosu ortaya çıktı.

Sony Xperia XZ3 Tasarımı Değişecek?

Render görselleri olduğu iddia edilen yeni görsellerle beraber Sony Xperia XZ3 akıllı telefonları için beklenen tasarım tam anlamıyla değişmiş oldu. Öyle ki paylaşılan videoda yer alan detaylara göre yeni akıllı telefonlar beklentilerden çok daha farklı olacak. Önce bu zaman kadar paylaşılan sızıntılardan gelen beklentilerden söz edelim. Bu zaman kadar beklentimiz yeni tasarımın devam ettirileceği konusundaydı. Yine arka kısımda bombeli bir tasarım kullanılmasını ve arka kısımda çift arka kameraya yer verilmesi bekleniyordu.

Ön kısımda ise geniş çerçeve alanlarının yine yer alacağı konusunda bilgiler verilmişti. Fakat paylaşılan son video, tüm bu beklentileri boşa çıkarmış durumda. Yeni videoya göre Sony Xperia XZ3 tasarımı istenen detayları yansıtacak. Telefonun ekran kısmında yanlardan çerçevesiz, üst ve alt kısımdan ise çok daha ince çerçeveli bir tasarım kullanılacağı görülüyor.

Samsung’un sonsuz ekran teknolojisinin daha geniş çerçeveli versiyonu sunuldu demek yanlış olmayacaktır. Arka kısımda ise büyük değişiklik söz konusu. Şimdiye kadar ortalanmış çift kamera bekliyorduk ancak bu video paylaşımına göre yeni akıllı telefonda tek bir arka kamera kullanılacak.

Arka kameranın hemen altında ise parmak izi sensörleri yer alacak. Kamera ise biraz daha üst kısma taşınmış gibi gözüküyor. Bu tasarımla beraber gelecek olursa, beğeni toplayacak bir model olacağını söyleyebileceğimiz Sony Xperia XZ3 telefonunun, IFA 2018 etkinliğinde tanıtılacağını da ekleyelim. Resmi açıklama olmasa da beklenti bu yönde.