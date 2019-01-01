Geçen ayın başlarında, Sony Xperia XZ4 modelinin 21:9 ekran oranı ile geleceğine dair haberler vardı. Şimdiye kadar ortaya çıkan teknik çizimler, ekran koruyucular ve diğer özelliklerine baktığımızda gerçekten de uzun bir ekranla desteklenmiş görünüyor. Dün yayınlanan ekran koruyucuları ise, hikayeye bir miktar netlik kazandırıyor.

Bu yeni teknik çizimler, cihazın oldukça uzun bir çentiksiz ekrana sahip olacağını gösteriyor. Üst çerçevenin en solunda, muhtemelen bir bildirim ışığı için kullanılacak küçük bir delik de vardır. Ayrıca üst çerçevede, kulaklık, kamera ve yakınlık sensörü için kesikler bulunuyor. Her iki taraftaki çerçeveler oldukça incedir ve çene biraz daha kalındır.

Şimdi ise yaklaşan Sony amiral gemisinin Antutu benchmark skoru ortaya çıktı. AnTuTu sonucunda kullanılan ve Xperia telefona karşılık gelen model numarası, ekran görüntüsünde yer alıyor. Skoru ise yaklaşık 400.000 puan.

Bu skor puanı ile iPhone X serisini ve Kirin 980 ile desteklenen modellerin büyük bir çoğunluğunu geçmiş oldu. Bundan dolayı Xperia XZ4’ün Snapdragon 855 ile donatılacağı neredeyse kesin. Ancak unutulmaması gerekn nokta; birkaç hafta önce sızan çipin Antutu puanı sadece 360.000 puan civarında olmasıdır.

Bununla birlikte, eğer XZ4 tarafından verilen puan aynı zamanda aynı modelin “ortalama değeri” ise, diğer yüksek kaliteli modellere kıyasla çok büyük bir performans olması muhtemeldir.