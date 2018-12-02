Sony, akıllı telefon pazarında istediğini alabilmek adına farklı çalışmalar yapmaya başladı. Firma Sony Xperia XZ3 modeliyle beraber bazı tasarımsal değişikliklere gitti ve uzun süredir devam ettiği tek düze tasarımını değiştirmiş oldu. Fakat bu tasarım değişikliği tek başına yeterli olmadı gibi gözüküyor. Öyle ki yeni akıllı telefonların satışından da tam olarak istenen alınmadı. Şimdi ise odaklanılan akıllı telefon modeli Sony Xperia XZ4 serisi oldu.

Dikkat çekici özelliklere sahip olarak gelmesini beklediğimiz Sony Xperia XZ4 akıllı telefonlarının detayları da ortaya çıkmaya başladı. Son olarak yeni akıllı telefonların tasarımlarını gösteren bazı görseller yayınlanmıştı. Şimdi ise kılıf görselleri ortaya çıktı.

Sony Xperia XZ4 3 Kameralı Akıllı Telefon

Sony Xperia XZ4 akıllı telefonlarına ait olduğu iddia edilen yeni kılıf görselleri çok önemli detayları ortaya çıkarıyor. Görseller beklendiği gibi 3 kameralı bir telefonun geleceğini gösteriyor. Kameralar ise yan yana sıralanmış bir şekilde gelmeyecek.

Kameraların üst üste sıralandığını göreceğiz. 3 arka kameranın altında parmak izi sensörlerinin de olacağı iddiası var ancak bu iddialar kesin olmayan iddialar. Telefonun genel tasarımında ise dikdörtgen yapının, biraz daha değiştirilerek korunacağı görülüyor. Kenarlar kısmında daha keskin detaylara yer verilecek olsa da bu kısımda genel olarak aynı yapıyı göreceğiz.

Sony Xperia XZ4 özellikleri için beklentilerden de söz edelim. Beklentiler yeni amiral gemisi akıllı telefonun içerisinde yeni amiral gemisi işlemcilerinin olacağı yönünde. Bu serinin içerisinde Snapdragon 855 işlemcilerine yer verilmesi söz konusu olacak. 7 nm üretim sürecinden geçecek olan işlemcilerin, çok yüksek bir performans aralığının olması bekleniyor. Beklenti bu yönde olsa da henüz yeni işlemcilerin tanıtılmadığını da ekleyelim.

Ekran kısmında ise 6.2 inçlik bir panel kullanılacağı iddiası var. 6.2 inçlik ekranlar, OLED panel teknolojisinde olacak. Fakat çözünürlük kısmında nasıl bir değer sunulacağı henüz kesin değil. Bunun için de bir süre daha beklemek gerekecek.

En azından yeni seri akıllı telefonların 4K olmasa bile iddialı bir çözünürlük değeri olacağını söyleyebiliriz. Ortaya çıkan bilgiler şimdilik bu şekilde. Muhtemelen zaman içerisinde Sony Xperia XZ4 hakkında çok daha fazla detaya ulaşacağız. Tanıtımın ne zaman yapılacağı gibi ayrıntıları beklemek gerekiyor.