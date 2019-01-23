Sony’nin akıllı telefon pazarında istediği başarıyı yakaladığını söylemek biraz hayalcilik olur. Marka yeni akıllı telefonlarında da istediği satış rakamlarına ulaşamadı. Buna karşın yeni akıllı telefon modellerinde değişiklikler yapılmaya da devam ediyor. Yapılan değişiklikler ne kadar etkili olacak bilinmez ama Sony Xperia XZ4 akıllı telefonları da bu değişikliklerin direk göze çarpan modellerinden biri olacak.

MWC 2019 etkinliğinde karşımıza çıkmasını beklediğimiz Sony Xperia XZ4 akıllı telefonları için detayların da paylaşılmaya devam ettiğini görüyoruz. Son olarak yeni akıllı telefon modeli için canlı bir görsel yayınlandı.

Sony Xperia XZ4 Tasarımı Dikkat Çekecek?

Yeni akıllı telefonlarda nasıl bir tasarım değişikliği yapılacağını gösteren yeni görseller, çok net bir ayrılığı ortaya koyuyor. Görsele baktığımız zaman artık bir çerçeve bölümünün bulunmadığını görüyoruz.

Diğer Sony modellerinde olduğu gibi üst ve alt bölümde çerçeve alanı bulunmayacak. Diğer modelleri takip eden kullanıcılar bilecektir, hem alt kısımda hem de üst çerçeve bölümünde yaklaşık olarak bir parmak bir çerçeve alanı kullanılıyordu. Bu durum hem ekran kullanım alanının küçülmesine hem de ekran boyutunun kısılmasına neden oluyordu.

Markanın eleştirilen tasarımı geçen sene tanıtılan amiral gemisi modeliyle beraber biraz daha değiştirilmişti. Amiral gemisi modellerinde daha ince çerçeveler kullanılmış ancak çerçeve kullanımına da devam edilmişti. Sony Xperia XZ4 akıllı telefonlarının ise bu konuda büyük değişikliğin yapılacağı model olacağı gözüküyor. Görsellere baktığımız zaman ne üst kısımda ne de alt kısımda bir çerçeve alanı görmüyoruz.

Bunun yerine uzun ince bir ekran ve çok daha geniş bir kullanım alanı sunulacak gibi duruyor. Hem alt hem de üst kısımda gereksiz kalın olan çerçevelerin kaldırılmasının ise kullanımı bir hayli kolaylaştıracağı düşünülüyor. Özellikle tek elle kullanım için yeni tasarımın çok daha başarılı olacağını söyleyebiliriz. Tüm bu değişikliklerin Sony’nin akıllı telefon satışlarını nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek. Tanıtım sonra detaylara yer vereceğiz. Şimdilik bilgilerimiz yeni görseller ile sınırlı.