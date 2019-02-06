Sony Xperia XZ4 CinemaWide Ekranı ile Gelecek!

Sony, önümüzde haftalarda düzenlenecek olan Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde Xperia XZ4 amiral gemisi telefonu tanıtacak. Ayrıca farklı akıllı telefonlarını da duyurması bekleniyor.

Son sızan bilgiler arasında, Xperia XZ4 modelinin 21:9’luk çok yüksek en/boy oranına sahip olduğu ifade edilmişti. Bu gün ise EUIPO’da yayınlanan bir sertifika belgesi, CinemaWide isminin ticari bir ekran markası olduğunu onayladı.

Lets Go Digital teknoloji blog sitesi ise Sony’nin akıllı telefonlarında yeni “CinemaWide” isminde bir ekranla donatılacağını ileri sürdü. Japon üretici devinin Xperia XZ4 modelindeki 21:9’luk en/boy oranını, CinemaWide ekranı olarak adlandırabileceğini iddia etti.

4 Şubat’ta, Sony, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ile birlikte “CinemaWide” adında bir ticari marka açtı. Sertifika belgesindeki açıklamada ise ekranın, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı telefonlar için uygulama yazılımı, görüntü işleme aparatı, açık görüntülü sinematografik filmler için olabileceği ifade edildi.

Söylentilere göre, Xperia XZ4’ün QuadHD+ çözünürlüğünün yanı sıra 3660×1440 piksel 6.5 inçlik OLED HDR ekrana sahip olacağı iddia ediliyor.

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Sony Xperia XZ4’ün Snapdragon 855 yonga seti ve 6GB RAM ile eşleşmesi ilk tahminler arasında bulunuyor. Aynı zamanda 128 GB dahili depolama alanıyla gelmesi de oldukça muhtemel. Son zamanlarda yapılan bir sızıntı haber ise, 8GB RAM ve 256GB depolama özelliği olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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