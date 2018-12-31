Xperia XZ4 hakkında son sızıntı haberin ardından neredeyse bir ay geçti. Aralık ayı başında, cihazın yaklaşık 21:9 oranında sinematik büyüklükte bir ekrana sahip olacağı ifade ediliyordı. Yaklaşan Sony amiral gemisinin bazı CAD teknik çizimlerini daha öncesindeki haberlerde görmüştük. Şimdi ise telefonun ekran koruyucuları Çin sosyal medyasında paylaşıldı. Görünen o ki, telefon gerçekten devasa bir ekrana sahip olacak.

Panel, daha öncesinde gördüğümüz teknik çizimlerdeki oranlara uyuyor. Son derece ince çerçeveler, çentiksiz ve kulaklık, kamera ve yakınlık sensörü için kesikler bulunuyor. Telefonun sol üst köşesinde muhtemelen LED bilgilendirme ışığı için küçük bir delik bulunmaktadır.

Aşağıda paylaşılan ikinci fotoğrafa bakıldığında, teknik çizimlerdeki Xperia XZ4’ün ekranı ile mükemmel şekilde eşleşir. Fotoğrafın gerçekten de bu şekilde olduğu ilk tahminler arasındadır.

Sony Xperia XZ4 - Ekran Koruyucu Görselleri 1 - 4

Aynı kaynak telefonun koruyucu resimlerini de paylaştı. Bu sayede tuşların ve bağlantı noktalarının yanı sıra dikey üçlü kamera kurulumu da ortaya çıkmış oldu. Sağ tarafta, ses kontrol tuşları, parmak izi tarayıcı ve açma/kapatma tuşu yan yana hizalanmıştır. Ayrıca kamera deklanşörü de oradadır. Alt kısımda bir hoparlör, bir USB-C ve mikrofon için kesikler de yer almaktadır. 3.5 mm ses girişi yok, ancak bu artık sürpriz değil.