Sony, bir dönem ara vereceği ile gündeme gelen akıllı telefon satışları konusunda iddiasını devam ettirmek adına çalışmalar yapıyor. Markanın satışlarını yeniden yükseltmek için bir dizi tasarım değişikliğine adım atacağı iddiası ise ilk gelen bilgiler arasında. Buna göre Sony, yeni akıllı telefonlarında özellikler ekran kısmında önemli değişiklikler yapacak. Markanın ekran tasarımını değiştirmesinin yanında, çerçevelerden de kurtulacağı net bir şekilde görülüyor. Sony Xperia XZ4 ekranları için sızdırılan son paneller ise daha da fazla heyecan yaratmış durumda. Özellikle boyut konusunda önemli bir değişiklik yolda.

Sony Xperia XZ4 Ekranları Nasıl Olacak?

Sony Xperia XZ4 akıllı telefonlarında ekranın alt kısmında neredeyse hiç çerçeve bulunmayacak. Sadece ekranın alt kısmında değil, yan kısımlarda da çerçeveler yerine geniş ekran kenarlarının olacağını görüyoruz. Üst kısımda ise çift kameranın kullanıldığı yine ince bir çerçeve bölümüne yer verilmiş. Daha önceki Sony Xperia modelleriyle karşılaştırdığımız zaman, çerçevesiz bir akıllı telefonun sunulduğunu bile söylemek yanlış olmaz.

Çok daha ince çerçevelerin kullanıldığı ekranın boyutu, 6.5 inç olacak. AMOLED ekran teknolojisinde olacak olan panel, 21:9 en boy oranıyla da fark yaratmış olacak. Kısacası biraz daha uzun ve diğer modellere göre biraz daha dar bir ekran kısmı göreceğiz. Çözünürlük kısmına geçtiğimiz zaman ise QHD değerini göreceğiz.

Muhtemelen ekran konusunda en başarılı Sony Xperia modellerinden biri olacak olan Sony Xperia XZ4, teknik özellikler açısından da amiral gemisi serilerinin iddialı modellerinden biri olacak. Buna göre yeni serinin içerisinde Snapdragon 855 işlemcilerinin olmasını bekliyoruz. Yeni nesil, 7 nm üretim sürecinden geçmiş olan işlemcilerle beraber 6 GB RAM bellek miktarı ve 5G teknolojisi de sunulacak.

2019 yılının ilk çeyreğinde tanıtılmasını beklediğimiz Sony Xperia XZ4 modeli için detaylar bu şekilde. Henüz net olarak tanıtım tarihi ve fiyat bilgisi elde edememiş olsak da çok düşük bir fiyat sunulmayacağı kesin. Amiral gemisi sınıfında bir aralık gelecek.