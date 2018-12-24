Sony, gelecek yılın şubat ayında İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019 teknoloji fuarında Xperia XZ4 ve Xperia Z4 Compact akıllı telefonlarını tanıtacak.

Xperia XZ4, Eylül ayında açıklanan Xperia XZ3 telefonun bir devamı niteliğinde olacak. Xperia XZ4 Compact’ ise, şirketin XZ3 cep telefonunun yanında Xperia XZ3 Compact’ı piyasaya sürmemesi nedeniyle, Şubat ayında piyasaya sürülen Xperia XZ2 Compact‘ın devamı olarak gelmesi bekleniyor.

Geçen ayın başlarında XZ4 Compact modelinin teknik çizimlerini paylaşan OnLeaks, telefonun genel görünümü açısından temel ayrıntıları ortaya çıkarmıştı. Ancak sadece söylentilerden yola koyularak yapılmış olduğu düşünüldü. Fakat bu gün aynı akıllı telefonun kılıf görüntüleri, SlashLeaks’te ortaya çıktı. Önceki görüntülerin varlığını resmen doğruladı.

Xperia XZ4 Compact kılıf görüntüleri, telefonun yüksek boy oranına sahip olacağını gösteriyor. Telefonun sağ kenarında, ses kontrol tuşları için kesmeler bulunuyor. Ses altındaki diğer tuş ise bir parmak izi sensörünün entegre edildiği söylenilen güç tuşunun kesimi olduğu düşünülüyor.

Sony Xperia XZ4 - Koruma Kılıfları 1 - 3

Xperia XZ4 Compact’ın üst tarafında mikrofon ve 3,5 mm ses girişi var. Gövdenin alt alt kenarında ise USB-C portu için bir kesme bulunuyor. Telefonun arka tarafı boş ve sol üst köşesinde tek bir kamera ve bir LED flaş bulunuyor.