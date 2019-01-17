Sony’nin akıllı telefon mücadelesini devam ettireceği akıllı telefonu olarak karşımıza çıkan Sony Xperia XZ4 akıllı telefonları için tanıtım tarihi yaklaşıyor. Yeni akıllı telefonların tanıtım tarihi için geri sayımın başlamış olması, Sony’nin planları için yeni paylaşımlarında ortaya çıkmasına neden olmaya başladı.

Son olarak Sony Xperia XZ4 akıllı telefonlarının tasarımlarını ortaya çıkaracak olan kılıf görselleri paylaşıldı. Olixar kılıfların ortaya çıkmasıyla beraber tasarım da büyük ölçüde kesinlik kazanmış oldu. Kamera sistemini de ortaya koyan yeni görsellerden daha detaylı söz edelim.

Sony Xperia XZ4 Görsellerinde Yer Alan Detaylar Neler?

Sony akıllı telefonlarında en çok şikayet edilen konularsan biri olan çerçeve konusunda bilgi veren görseller, sonunda çok daha ince çerçevelerin geleceğini göstermekte. Hem üst hem de alt kısımda yer alan çerçeve bölümünde çok daha ince seçimlerin yapılacağını ve sadece bir tırnak kadar bir alanın ekran kısmına doğru uzanacağı görülüyor.

Oldukça ince olan çerçevelerin, çentik alanı ya da benzeri yeni sistemlere göre ise daha az kullanım alanına izin verdiğini söylemek gerekiyor. Hem üst hem de alt kısımda daha ince çerçevelere yer veren akıllı telefonların, yanlarda ise kavisli ekran kullandığını görmek mümkün olacak.

Ekran kısmı için beklenen değişiklikler bunlar olacak. Ekran kısmında yapılan bu değişikliklerin dışında telefonların arka kısmında kamera bölümünde de iyileştirme söz konusu olacak. Yan yana sıralanmış olan çift kamera ya da geniş tek arka kamera yerine bu modelde 3 arka kameraya yer verilecek. Üst üste sıralı olacak olan üç arka kameranın özelliklerinin neler olacağı net değil.

Üçlü arka kamera kullanacak telefonun tasarım kısmında sunacağı bu değişiklikler yeni nesle geçiş yapılmasını da sağlamış olacak. Sony Xperia XZ4 amiral gemisi modeli için paylaşılan bilgiler şimdilik bunlar ile sınırlı. Zaten kısa süre sonra düzenlenecek olan tanıtımla beraber tüm detayları görmeyi bekliyoruz.