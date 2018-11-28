Xiaomi, Huawei derken tasarım değişiklikleriyle gündeme gelen markaların sayısı her geçen gün artmaya başladı. Son olarak Samsung’un tasarım konusunda önemli değişikliklerle akıllı telefonlarını güncelleyeceği açıklanmıştı. Yeni ekran sistemine geçecek olan Samsung’un ardından bir hamle de Sony tarafından geldi. Sony Xperia XZ4 adıyla gelecek olan yeni akıllı telefonların tasarımı ortaya çıktı ve markanın bu modelle beraber değişikliklere gideceği de kesinlik kazanmış oldu. Oldukça dikkat çekici bir tasarımla geleceği görülen yeni akıllı telefonların, kamera kısmında da modaya uyacağından söz ediliyor.

Sony Xperia XZ4 Nasıl Bir Tasarımla Gelecek?

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında en çok dikkat çeken özelliği yeni kamera dizilimi olacak. Bu modelde üst üste sıralı olan 3 arka kameranın kullanıldığını göreceğiz. Arka yüzey tamamen cam olacak olan yeni modelin, arka kısımda herhangi bir parmak izi sensörüne yer vermediğini de göreceğiz. Kameraların dışında ön kısma geçtiğimiz zaman ise çok daha ince çerçeveler kullanan ekranları göreceğiz.

Sony Xperia XZ4 kalın çerçevelerden tamamen kurtulmuş gibi duruyor. Yine Infinity ekran teknolojisine oldukça benzer bir ekran teknolojisinin sunulduğunu göreceğiz. Ekranların yan kısımda tamamen çerçevesiz olduğunu söylemek yanlış olmaz. Mevcut modellere göre çok daha başarılı bir ekran tasarımı sunulduğunu söylemek yanlış olmayacak. Bunun dışında kasa kısmında ise genel hatlar korunmuş gibi gözüküyor.

Dikdörtgen şeklinde bir tasarıma sahip olan telefonun, köşeli tasarımı rahat kullanım için bir artı olacak. Sadece 8.2 mm kalınlığında olacağı söylenen akıllı telefonun ekran kısmında ise 6.5 inçlik bir panel bulunacak. Çok daha geniş bir ekran yüzeyine sahip olan akıllı telefon, teknik kısımda neler sunacak bilmek zor. Şu an için sadece tasarım kısmında detayları biliyoruz ve taslak görüntüleri görme şansımız oldu. Yeni bir detay ortaya çıktığı zaman sitemizde paylaşmaya devam edeceğiz.