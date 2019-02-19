Akıllı telefon konusunda pek iyi bir grafik çizmediğini bildiğimiz Sony, bu kötü gidişata bir dur diyerek rakiplerine cevap vermek istiyor. Markanın bu konuda gündeme aldığı yeni modellerinin başında da Xperia XZ4 akıllı telefonları geliyor. Yeni amiral gemisi görevinde göreceğimiz akıllı telefonlar, hem daha iyi bir tasarıma sahip olacak hem de daha iyi sistem özellikleri sunacak. Şu sıralar merakla beklenen akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı konusunda da önemli bilgiler elimize geçmiş durumda. Buna göre yeni seri akıllı telefonları çok uzun bir süre beklemeyeceğiz.

Xperia XZ4 Ne Zaman Geliyor?

Resmi olarak Sony’nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir video ile karşımıza çıkan tanıtım tarihine göre yeni akıllı telefonları önümüzdeki hafta göreceğiz. 25 Şubat tarihinde tanıtılmasını beklediğimiz Xperia XZ4 modellerinin neler sunacağından da daha detaylı olarak söz edelim. Gelen bilgilere göre yeni seri amiral gemisi akıllı telefonların bile zirve noktasında olacak.

6.5 inçlik bir Quad HD ekrana sahip olacak olan akıllı telefon, özel bir ekran sistemiyle beraber gelecek. Daha önce Cinemawide adıyla patent alınan yeni ekranların 21:9 ekran gövde oranı sunması bekleniyor. Bu oranın dışında çözünürlük değeri kısmında ise 3360 X 1440 piksel değeri karşımıza çıkmakta.

Daha önce pek rastlamadığımız başarılı ekran teknolojisinin yanı sıra bu serinin içerisinde Snapdragon 855 işlemcileri yer alacak. Yeni amiral gemisi işlemci modellerinin yanında iki farklı RAM bellek seçeneği olacak. İlk modelde 6 GB RAM bellek miktarına yer verilirken ikinci modelde ise 8 GB RAM bellek miktarına yer verilecek.

4400 mAh değerinde bataryaları ve 52 MP değerinde ana arka kameralarıyla öne çıkacak olan akıllı telefonların 0.3 MP ToF sensörüne ve 16 MP değerinde de telefoto kameralarına yer verdiğini görmemiz mümkün olacak. Şu an için bu değerler çok iddialı bir akıllı telefonu işaret ediyor. Fakat henüz fiyat konusunda bir açıklama ya da kesin bir bilgi yok.