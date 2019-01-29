Sony Xperia XZ4 - Yeni Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı!

Sony‘nin önümüzdeki ay Xperia XZ4 amiral gemisi akıllı telefonunu, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’da duyurması bekleniyor. Akıllı telefonun sızdırılmış bir teknik özelliği daha öncesinde paylaşılmıştı. Ancak bu bilgilerin hiç biri resmi tabanlı değildi.

Bu gün ise teknik özellik belgesinin ekran görüntüsü, resmi Sony Mobile sitesinin Çince veya Tayvanca sürümlerinde ortaya çıktı. Paylaşılan teknik özelliklerinin ekran görüntüsü “Xperia XZ4” adını içermiyor. Ancak, teknik özellikler sayfasında yer alan bilgiler Sony’nin en son gelen amiral gemisi telefonuna ait görünüyor.

Bu nedenle, yaklaşan Xperia XZ4’ün özellikleri olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü daha öncesinde sızdırılan özellikler doğrudan uyuşmaktadır.

Ekran görüntüsü Sony Xperia XZ4’ün 21:9 en boy oranı sunan 6.4 inç OLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Telefonun yüksek ekranı HDR için destek sağlayacak ve 3360 x 1440 piksel çözünürlükte QuadHD+ çözünürlüğe ev sahipliği yapacak. Ekran Gorilla Glass 5 panel tarafından korunacaktır.

Snapdragon 855 yonga seti, Xperia XZ4’e 6 GB RAM ile birlikte güç verecek. 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak ve ek depolama alanı için microSD kart yuvası için destek taşıyacaktır.

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Android 9 Pie işletim sistemi cihazda önceden yüklenmiş olarak gelecektir. Sızıntı, telefonun bir Sony amiral gemisi telefonu için iyi bir ömür sağlayan 4.400mAh batarya içereceğini ortaya koyuyor.