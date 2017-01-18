Sony Xperia Z3+, Android 7.0 Nougat güncellemesi alıyor

Xperia Z3+ ve Xperia Z3+ Dual, Android 7.0 Nougat güncellemesini alan en yeni Sony akıllı telefonlardır. Japon şirket Xperia Z5 ailesi bu hafta başlarında güncelleme almaya başladıklarından dolayı, 2017 yılının ilk haftalarında oldukça hareketli geçti.

İki Xperia akıllı telefonundan birine sahipseniz, Model numarası 32.3.A.0.372 olan yeni bir güncelleştirme olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Xperia Z5 ailesinin yakın zamanda aldığı yapı ile Xperia Z3 + ve Z3 Dual‘ı Android 7.0 Nougat‘a güncelleyecek.

Güncellemenin aralık güvenlik düzeltme ekini de içerdiğini hatırlatalım. Resmi değişiklik ile aynı zamanda kullanıcıların aynı anda iki uygulama çalıştırmasına izin vererek ve aralarında çift dokunma ile geçiş yapmalarını sağlayan çoklu pencere desteğinden bahsediyor. Sony ayrıca Android 7.0 Nougat ile daha uzun pil ömrü vaat ediyor ancak başarılı olabilecek mi bilmiyoruz.

Japon cep telefonu üreticisi şimdi Android 7.0 Nougat‘ı Xperia Z3 + ve Xperia Z3 + Dual kullanıcılarının küçük bir yüzdesine ekledi ancak önümüzdeki günlerde kullanım daha geniş bir kitleye yayılmalıdır. Sizlerde bu güncellemeyi beklemek yerine telefonunuzun ayarlar /güncelleme bölümünden manuel olarak kontrol edebilirsiniz.