Sony Xperia Z3 Plus cep telefonunu inceledik. Editörümüzün deneyimleri ve göze çarpan özellikleri ile yeni Xperia Z3 detaylı incelemesi karşınızda.

Not: İncelenen Sony Xperia Z3+ üretim öncesi versiyonudur. İşletim sistemi piyasa sürümü versiyonu değildir. Dış görünüş olarak değişmesede fiziksel özelliklerde küçük değişiklikler yapılabilir.

Ve Sony Xperia Z4 burada. Evet burada bir yazım yanlışı yok Xperia Z4 bu. Ancak biz buna uluslararası ismi olan Xperia Z3+ demeye devam edeceğiz.

Sony Xperia Z3+ bu model için daha iyi bir isim çünkü 8 ay önce çıkan Xperia Z3’e çok küçük geliştirmeler yapılmış bir versiyon. Sony telefonun dizaynında ufak değişiklikler yapmış, gücünü arttırmış, ön kamerayı biraz öne çıkarmış ve ağırlığı dşürmek için bataryadan biraz kırpmış.

Samsung Galaxy S6, HTC One M9, LG G4 ve iPhone 6 gibi bayrak gemisi modellerin piyasayı vurduğu sırada Sony geriye düşmemek için Xperia Z3+ ile yeni bir giriş yapıyor.

Sony Xperia Z3+’ün piyasaya çıkış tarihi Temmuz 2015 olarak duyruldu ancak bunun ileriye atılma ihtimalide yok değil. Xperia Z3’e bakarsak ucuz olmayacağı kesin.

Ön tarafta küçük değişiklikler yapılmış. Ön taraftaki hoparlör biraz uzatılmış ve Xperia Z2’deki gibi gizlenmiş bu telefonu Z3’ten farklı görünür kılmış.

Telefon Xperia Z2 ile aynı yükseklik ve genişliğe sahip (146.3×71.9mm) ancak kalınlıktan biraz tıraşlanmış ve 6.9mm’ye düşmüş.

Bu tek elde tutmayı ve telefonu cebe koymayı kolaylaştırsa da incelmeden dolayı batarya kapasitesi 3100 mAh’tan 2900 mAh’a indirilmiş.

Batarya hızlı şarj özelliğine sahip bu Z3’te yoktu. Sony bir şarjla telefonu 2 gün kullanabileceğinizi söylesede pek ikna edici değil.

Bataryanın küçülmesi, telefonun incelmesi doğal olarak ağırlık kaybını getirmiş. Sony Xperia Z3+ sadece 144g. Ağırlık olarak güzel ve avuca rahat oturuyor.

Kenarlar ve köşeler ele daha rahat oturması için yuvarlatılmış ve kilit tuşunun ortada olması kullanmayı kolaylaştırmış. Ses kontrolü tuşları ise ergonomik kullanıma çok izin vermiyor sanki biraz aşağıda kalmış gibi hissettiriyor.

Xperia Z3+ şu anki Xperia Z modellerine bakıldığında bir yönden yüzleri güldürüyor. Sol üst kısımdaki hat girişi dışında yanlarda kapaklı port kalmamış. Kalan tek kapağın görevi nanoSIM kartı ve microSD kartı tozdan ve sudan korumak. İki kartın aynı bölmeyi paylaşması kapak sayısını düşürmüş.

Kart tepsisi HTC ONE M9 veya iPhone 6’da ki gibi metal değil ince plastik. Bu microSD kartı çok sık değiştiren biriyseniz kafanızda dayanıklılığına dair soru işaretleri oluşmaya başlayabiliyor.

Sony bunun üzerinden kapasiteyi arttırarak gelmeyi denemiş. Z3’teki gibi 16GB yerine 32GB’lık bir yere sahipsiniz artık.

Sony şarj portunu sudan ve tozdan korunaklı yapmış ve Z3+’ın IP65/68 değerini kazanmasını sağlamış.

Arkaya baktığımızda ise sol üst tarafa yerleştirilmiş 20.7MP kamera ve onun altındaki LED flash ile arkadan baktığınızda Z3 ile arasındaki farkı pek yok. Xperia ve Sony logolarıda yerlerini korumuş.

Ekranda ise karşımıza Sony’nin kendi arayüzü giydirilmiş Android 5.0 Lollipop var ve bu arayüz HTC’nin ki kadar ağır değil. Bildirim ekranı Android’de ki gibi yukarıdan iniyor ve iki küçük dokunuşla hızlı ayarlar bölümüne gidebiliyorsunuz.

Multi-tasaking ekranında yine orjinal Android görünümü değiştirilmemiş. Sony’nin eklediği hepsini temizle kısmı ile arkaplanda çalışan uygulamalardan bir dokunuşla kurtulmak mümkün.

Xperia Z3+ 3GB rami ve yeni 8 çekirdekli Snapdragon 810 işlemcisi sayesinde arayüzünde hızlı ve akıcı bir geçiş sağlıyor. Xperia Z3’te 4 çekirdekli Snapdragon 801 işlemci vardı.

Bir kaç uygulama yavaş açılıp kapanıyor ancak bu telefonun piyasa sürümü olmadığı için ve son sürüm işetim sistemi henüz yüklenmediği için olabilir.

Sony Xperia Z3+’da Sony’nin yüklediği uygulamaların sayısı biraz artmış gibi. Standart telefon uygulamaları ve Google Suite dışında en az 10 tane uygulama var.

Bu oldukça kötü bir tercih olmuş hele bir de bunun bir işe yaramadığını düşünen Samsung bile uygulama sayılarını düşürmeye gitmeye başladı.

Tabiikide bunların hepsi kullanışsız değil. PlayStation ve PSN uygulamaları PlayStation 3 ve 4 kullanıcıları arasında oldukça popüler. LifeLog gibi sağlık uygulamasıda oldukça kullanışlı.

Arka kameradan daha önce bahsetmiştik 20.7MP lense sahip Sony bunu daha önceki bayrak gemisi modellerinde kullanmıştı. Ancak Z3+’ta ufak bir fark var Superior Auto+ neredeyse her koşuldaki çekimi inanılmaz geliştiriyor.

Fotoğraf çekimini hızlı bir bakış attığımızda sağ taraftaki fiziksel tuşun kullanımı çok rahat olmuş ve hızlı fotoğraf çekmenize olanak sağlıyor. Ancak detaylı inceleme için telefonun piyasaya çıkmasını bekelyeceğiz.

Ancak Sony Xperia Z3+ DxOMark tarafından yapılan testlerde büyün Xperia serilerinin üzerine çıkıyor. Hatta 100 üzerinden aldığı 82 puanla iPhone ve iPhone 6 Plus ile aynı puana sahip oluyor. Telefon kamera olarak sadece Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge ve Galaxy Note 4’ün gerisinde kalıyor. Xperia ailesinden Z3+’a en yakın olan ise Xperia Z3 ve Z2.

Ön kameraya baktığımızda ise burada daha fazla çalışılmış olduğunu anlıyoruz. Xperia Z3+ 5MP geniş açılı ön kameraya sahip. Bu selfielerinizi daha iyi hale getirmekle beraber yarısı çıkmış arkadaşlarınızı kurtarırken aynı zamanda SteadyShot özelliği ile bulanıklığı ortadan kaldırıyor.

LTE CAT 6 ve Wi-Fi Mimo desteği ile Xperia Z3+ hızlı internet desteğine sahip. Tabi sizde bu bağlantılara sahipseniz. Wi-Fi’a bağlı Z3+ ile internet sayfaları aslında oldukça hızlı yüklensede bu aklınızı alacak derecede değil gibi gözüküyor. Bu da piyasa sürümü olmamasından kaynaklı olabilir.

Maalesef hoparlörleri inceleyemedik ancak bildiğimiz şu ki Sony bunların arkasında ki teknolojiyi biraz değiştirdi bunu sayesinde hem ses yüksekliği hem de kalitesi arttı.

Sony Xperia Z3 Plus Renkleri

Ve Karar

Z3’ün 8 ay gibi kısa bir süre önce piyasaya sürüldüğünü varsayarsak Sony Xperia Z3+’ta küçük ama oldukça güzel ve doğru geliştirmeler yapmış. Z3’ü görmezden gelip Z2’ye baktığımızda ise çok daha ergonomik tasarım, daha akıcı arayüz ve güçlü ön ve arka kamerası ile oldukça fazla yol katetmiş.

Ve Sony Xperia Z3+ ile Galaxy S6, HTC One M9, ve LG G4’ün karşısında yaptığı bu çok stabil telefon ile gururla ayakta duracak gibi.

Sony Xperia Z3+ ile pek çok akıllı telefonu karşılaştırdık.

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