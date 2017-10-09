Sony Xperia Z5, Xperia Z3 + ve Xperia Z4 Tablet kullanıcıları yaz aylarının ortalarına kadar cihazlarını güncelleme konusunda sıkıntılar yaşıyorlardı, ancak şimdi Japon üreticisi bazı güvenlik yamalarını getiren yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Kaynaklara göre, Xperia Z5 Compact ve Xperia Z5 Premium‘u içeren Xperia Z5 ailesi, Güncelleme versiyonunu 32.4.A.0.160‘dan 32.4.A.1.54‘e taşıdı.

Güncellemenin boyutu 400 MB‘dır ve ilk bakışta büyük bir özellik veya arayüz değişiklikleri getirmez. Bazıları, bataryanın ve ısıtma sorunlarının giderildiğini öne sürüyor, ancak henüz bir onay alamadık.

Güncellemeyi zaten yaptıysanız lütfen herhangi bir değişiklik fark ederseniz bize bildirin. Eğer güncellemeler telefonunuzda gözükmez ise manuel olarak ayarlardan kontrolünü sağlayabilirsiniz.