Sony, Xperia Z5 için Nougat güncellemesini askıya aldı

Sony Xperia Z5 ailesi için uzun zamandır beklenen Android 7.0 güncellemesi nihayet günler önce piyasaya çıktı, ancak şimdi çekildiğini, XperiaBlog’un kullanıcı geri bildirimine dayalı olarak rapor verdiğini söyledi.

OTA, yapı numarası 32.3.A.0.372, bazı Xperia Z5 sahipleri için ortaya çıkmıştı, ancak o zamandan beri ortadan kayboldu ve ayrıca Sony sunucularında bulunamıyor. Xperia Z5 + ve Xperia Z4 Tabletin yanı sıra tüm Xperia Z5 modelleri de etkilendi.

Sony’nin güncellemeyi neden çektiği belli değil; nedenler geçici bir ara vermeden topluluğa geçmeden önce çözülmesi gereken üretici yazılımı ile ilgili sorunlara kadar uzanıyor. Kullanıcılar, video oynatma, çağrı uygulamasında kekemelik ve alışılmadık pil boşaltma sorunları da dahil olmak üzere bazı hatalar olduğunu zaten bildirdiler.