Sony Xperia Z5 Premium 2017 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Akıllı telefon alanında kendisine Xperia modelleri ile yer edinmeye çalışan teknoloji devi Sony son dönemlerde artık akıllı telefonlar için çıtayı biraz daha yüksek bir değere taşımaya başladı. Aslında daha çok orta segmente hitap eden serilerle görmeye alıştığımız markanın son olarak ise MWC 2017 etkinliğinde artık üst düzey akıllı telefonlarını ortaya çıkaracağı öğrenildi. Markanın bu noktada attığı ilk adım ise Sony Xperia Z5 Premium 2017 serisi olacak.

Sony Xperia Z5 Premium 2017 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Doğrudan Sony tarafından da onaylanmaya başlayan yeni modelin tanıtımdan önce ise birçok detayının da ortaya çıkmaya başladı. Akıllı telefonun ne gibi özelliklere sahip olacağı hakkında ilk fikirler ortaya çıkarken telefonun tasarımıyla ilgili de bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki seride beklentiler neler?

4K Çözünürlük Desteği Kesinleşiyor

Sony Xperia Z5 Premium 2017 serisinde dikkat çeken en önemli nokta telefonun çözünürlük desteği olacak. Uzun süredir akıllı telefonlar için konuşulan iddialardan biri olan 4K çözünürlük desteği Sony tarafından kullanıma sunulacak gibi. Sony Xperia Z5 Premium 2017 modelinde 3480 X 2160 çözünürlük sunulacağı ve haliyle ilk 4K desteğinin de geleceği düşünülüyor.

Üstelik 4K çözünürlük desteğinin yanı sıra ekranların 5.5 inç boyutunda olacağı da belirtiliyor. 5.5” inç ekran boyutu ve 4K çözünürlük desteğinin bir araya gelmesi ile beraber ne gibi bir görüntü kalitesinin ortaya çıkacağını düşünmek ise oldukça zor. İlk detaylara bakacak olursak seride daha önce pek rastlamadığımız bir görüntü kalitesi elde edilebilir. Piksel yoğunluğunun da çok yüksek olması bekleniyor.

İşlemci Sınıfı Üst Düzey

4K çözünürlük iddiası ortaya atıldığı ilk andan itibaren aslında Sony Xperia Z5 Premium 2017 telefonunda nasıl bir işlemci kullanılacağı da bir nevi ortaya çıkmış oldu. Öyle ki 4K desteğini sunan çok fazla işlemci yok.

Bu noktada telefonun içerisinde Snapdragon 835 serisi işlemcilerin yer alacağı haliyle 4K desteğinin de bu şekilde sağlanacağı da belirtiliyor. Stok sorunu yaşanacağı iddia edilen işlemcilerin Sony Xperia Z5 Premium 2017 serisine de yetiştirilip yetiştirilmeyeceği ya da bu konuda Sony’nin hazırlıklar yapıp yapmadığı da merak konusu.

Yeni Nesil Ram Teknolojisi

Sony Xperia Z5 Premium 2017 serisinde beklenen Ram miktarı 4 GB olarak açıklandıktan sonra markanın Ram bellek konusunda bir adım geride kalacağı düşünülmeye başlandı. Fakat 4 GB olmasına karşın Ram teknolojisi olarak LPDDR4 yeni nesil Ram teknolojisinin kullanılacağının ortaya çıkması bu konudaki şüphelerinde kalkmasını sağlamış oldu. Ram bellek miktarlarının yanı sıra hafıza konusunda ise giriş seviyesi için 64 GB hafıza iddiaları var.

Sony Kamerada Farkını Gösterecek

Her ne kadar akıllı telefonlarında kullandığı kameraların diğer amiral gemisi akıllı telefon serilerinin gerisinde kaldığı düşünülse de aslında birçok akıllı telefon markasının Sony kamera sensörlerine sahip olduğu da bilinen bir gerçek. Sony Xperia Z5 Premium 2017 serisinde de yine Sony IMX400 serisi kamera sensörleri ile beraber üst düzey bir kamera teknolojisi de sunulacağı düşünülüyor.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda MWC 2017 etkinliğinde Sony tarafından yapılacak açıklamaları beklemek gerekecek. Bunun dışında fiyat konusunda da yine etkinliği beklemek gerek. Fakat bu özellikler bulunursa Sony Xperia Z5 Premium 2017 serisi hiç de ucuz bir akıllı telefon olmayacak bunu da daha şimdiden söyleyebiliriz.