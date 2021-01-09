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Sony Yeni Bravia TV Serisini Duyurdu!

Sony, teknoloji pazarında yeni üst düzey televizyon serisi olan Bravia panellerini tanıttı. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Sony

Sony, her yıl CES etkinliğinde yeni bir televizyon serisiyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket CES 2021 etkinliğinde ise yeni Bravia serisi televizyonlarını tanıttı. 50 veya 100 inç arasında değişen boyutlara sahip olan bu yeni seri televizyonlar LED ve OLED çeşitleriyle geliyor.

8K LED, 4K OLED ve 4K LED TV olarak karşımıza çıkan yeni seri televizyonlar ile Sony, pazardaki yerini sağlam bir şekilde koruyabilecek gibi görünüyor.

İşte Yeni Bravia Serisi Televizyonlar

  • Master Series Z9J: 85 inç, 75 inç, 8K LED TV
  • Master Series A90J: 83 inç, 65 inç ve 55 inç, OLED TV
  • A80J: 77 inç, 65 inç ve 55 inç, 4K OLED TV
  • X95J: 85 inç, 75 inç ve 65 inç, 4K LED TV
  • X92 ve X90J: 100 inç, 75 inç, 65 inç, 55 inç ve 50 inç, 4K LED TV

Bu yeni modellerin içerisinde ortak bir özellik olarak yeni bilişsel XR işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci, ekrandaki birden çok ögeyi eşzamanlı olarak analiz edebiliyor ve en iyi görüntü kalitesini, ses kalitesini sizlere sunuyor. Aynı zamanda 3D surround, HDMI 2.1, Google TV arayüzü, 120 Hz ekran tazeleme oranı gibi özellikler yeni seri de bulunuyor.

Böylelikle PS5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil oyun konsollarına sahip kullanıcılar üst düzey deneyim elde edebilecekler. Dolby Vision HDR‘ın da desteklendiği bu yeni televizyonların fiyatları ve ne zaman çıkacağı konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

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