Sony Yeni God of War Oyunu İçin Tanıtım Videosu Yayınladı

Geçen yıl Sony, yeni bir God of War oyununun geleceğini açıkladı. Bu yıl yine aynı hikaye, firma sadece oyun için yeni bir fragman çıkardı. God of War hâlâ bir yıl uzakta ve 2018’de bir ara gelecek.

Sony, sevilen seri için yeni bir ön izleme videosu yayınlarken, video da oyun içi görüntüler ve oynanış bulunmakta. God of War serisinin en son oyununda yalnız yaşayan ve oğlu Atreus‘a ebeveynlik yapmaya çalışan Kratos‘u görüyoruz.

Geçen yıl yayınlanan video da görüldüğü gibi, oyuncu, rehberlik gerektiren yeni bir macera ve şiddetli savaşlar ve tartışmalı etkileşimler yaşayacak. En son video da canavarlarla ve ölümsüzler ile etkileyici buluşmalar ve hem cehennemi hem de huzur veren güzel manzaralar görüyoruz.

Oyunun oynanışından bir çok görüntü görsek de, oyun hala çıkış tarihinden oldukça uzakta. Sony, çıkış tarihi konusunda bir açıklama yapmazken yayınlanan video 2018 yılının başlarını işaret ediyor.