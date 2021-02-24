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Sony Yeni PS5 Oyunlarını Yarın Duyuracak!

Sony yeni nesil oyun konsolu için yeni oyunlarını yarın resmi olarak duyuracak. İşte yeni oyunların detayları..

Yunus Emre Çakır

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PS5

Sony geçtiğimiz yılın Kasım ayında yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5‘i çıkarmıştı. Oyuncular özelliklerini çok beğenmiş olsada PS5 için yeterli sayıda oyun henüz çıkmamıştı. Oyuncuların çoğu ya PS4 oyunlarını PS5 üzerinden oynuyordu ya da az sayıda olan PS5 oyunlarıyla idare ediyordu.

Ancak bugün ortaya Sony‘nin yeni oyun konsolu için sunacağı oyunların yapılacağı etkinlik olan “State of Play“i yarın gerçekleştirecek. Çevrimiçi olarak Twitch ve Youtube üzerinden yayınlanacak olan etkinlik saat 17.00‘da başlayacak.

Etkinlik içerisinde firmanın yeni PS5 oyunlarını duyurması bekleniyor. Bu oyunlar arasında Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West, Grand Turismo 7 ve yeni God Of War oyunu Ragnarok‘un duyurulacağı söyleniyor.

Üçüncü parti oyunların ise Deathloop, GhostWire: Tokyo, Resident Evil Village ve Grand Theft Auto 5 (PS5 sürümü) olacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında Jett: The Far Shore, Kena: Bridge of Spirits gibi oyunlarında gelmesi bekleniyor. Bu oyunlarla birlikte PS5‘in oyun kütüphanesi genişlemeye başlıyor.

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